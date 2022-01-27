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El salladığı 3 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı - Son Dakika

El salladığı 3 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı

27.01.2022 14:16
El salladığı 3 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı

BURSA'da tanımadığı 3 kişiye el sallayan Muhammet Karabulut, çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı.

BURSA'da tanımadığı 3 kişiye el sallayan Muhammet Karabulut, çıkan kavgada göğsünden bıçaklandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi Ormanlaryolu Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Karabulut, iddiaya göre tanımadığı 3 kişiye el salladı. Bu kişilerle Karabulut arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Karabulut göğsünden bıçaklandı. Karabulut kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Karabulut, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karabulut'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Karabulut'un ilk ifadesinde; yoldan geçen tanımadığı 3 kişiye el salladığını, daha sonra tartışmaya başladıklarını ve olayın kavga dönüştüğünü söyledi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


El salladığı 3 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
El salladığı 3 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
El salladığı 3 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
El salladığı 3 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
El salladığı 3 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
El salladığı 3 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
El salladığı 3 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı
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Osmangazi, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: El salladığı 3 kişi tarafından göğsünden bıçaklandı - Son Dakika
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