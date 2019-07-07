Son Dakika Haberleri: El sallarken traktörden düştü
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El sallarken traktörden düştü

1 saat önce

Samsun'da bir yakınına el sallarken seyir halindeki traktörün üzerinden düşerek aracın lastiği üzerinden geçen genç ölümden döndü.

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Samsun'da bir yakınına el sallarken seyir halindeki traktörün üzerinden düşerek aracın lastiği üzerinden geçen genç ölümden döndü.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup C. idaresinde seyir halindeki traktörün üzerinde bulunan Serkan G.(18), bir yakınını görüp el salladığı sırada traktörün üzerinden düştü. Traktörün altında kalarak tekerin üzerinden geçtiği genç yaralanarak ölümden döndü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan G. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:54 Kaynak: İHA
Serkan, Samsun, 3. Sayfa
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