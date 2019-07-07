El sallarken traktörden düştü
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Samsun'da bir yakınına el sallarken seyir halindeki traktörün üzerinden düşerek aracın lastiği üzerinden geçen genç ölümden döndü.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:54 Kaynak: İHA
'da bir yakınına el sallarken seyir halindeki traktörün üzerinden düşerek aracın lastiği üzerinden geçen genç ölümden döndü.
Kaza, Samsun'un Atakum
ilçesi Kulacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup C. idaresinde seyir halindeki traktörün üzerinde bulunan Serkan
G.(18), bir yakınını görüp el salladığı sırada traktörün üzerinden düştü. Traktörün altında kalarak tekerin üzerinden geçtiği genç yaralanarak ölümden döndü. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan G. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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