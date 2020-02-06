El Salvador, ABD'den gönderilen göçmenleri kabul etmeye hazır değil - Son Dakika

SAN El Salvador, ABD'den gelecek göçmenleri ülkeye kabul etmeye hazır olmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Alexandra Hill Tinoco, ABD ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu ülkeden gönderilen sığınmacıları gerekli koruma ve desteği sunana kadar kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Gerekli şartlar ile teknik, mali ve insani kapasiteye sahip olana kadar iltica başvurusunda bulunan kimseyi kabul etmeyeceklerini dile getiren Hill Tinoco, nasıl çalışılabileceğine dair bir plan geliştirmek üzere Amerikalı meslektaşlarıyla bir araya gelecek teknik ekibi belirlemek üzere olduklarını söyledi.

ABD hükümeti, Guatemala, Honduras ve El Salvador ile 2019'da, Orta Amerikalı göçmenlerin iltica başvurusunda bulunmak üzere güneybatı sınırından, "güvenli üçüncü ülke" vasfıyla bu ülkelere yollanmasına imkan sağlayan ikili anlaşmalar imzalamıştı.

Guatemala, geçen yıl sonunda, ABD ile yaptığı anlaşma çerçevesinde vatandaşı olmayan ve topraklarından geçerek ABD'ye giden göçmenleri geri almaya başlamıştı. Guatemala Ulusal Göç Ajansı, Aralık 2019'da, ABD'den gönderilen ilk yabancı göçmen ailelerin ülkeye girdiğini bildirmişti.

Sığınma iş birliği anlaşmaları, ABD hükümetinin, Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye gitmek için yola çıkan ve bu ülkenin Meksika sınırına gelen sığınmacılara kapısını kapatmak için aldığı önlemler arasında yer alıyor.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Başkanlık kampanyası zamanında ABD'ye iltica başvurularını ve göçmen akınını büyük ölçüde bitirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

Diğer yandan, ABD Yüksek Mahkemesi, Eylül 2019'da Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlama getirilmesi talebini onaylamıştı.

Mahkeme kararına göre ayrıca Orta Amerika ülkelerinde yaşayan ancak ikinci bir ülke üzerinden ABD'ye girerek sığınma başvurusunda bulunan göçmenlerin de reddedileceği kaydedilmişti.

Bu kararın ABD yasalarına ve insan haklarına aykırı olduğu tartışılırken, Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın iltica başvurusu yapan göçmenleri Meksika'da bekletmesinin kanuna uygun olduğuna karar vermişti.