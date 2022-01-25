El Salvador Başkanı Bukele'nin Türkiye sevgisi: Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya hesabından Türkiye ile ilgili karelerin yer aldığı bir video paylaştı.

EL SALVADOR BAŞKANINDAN YENİ TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Paylaşımında yine Türkçe ifadeler kullanan Bukele, "Ah Türkiyem! Güzel insanların güzel ülkesi… Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine, Osmanlı İmparatorluğu'nun hazinesine bu denli sahip çıkılmasına şahit olmak beni hem mutlu etti hem de gururlandırdı…" dedi.