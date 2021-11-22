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El Salvador "Bitcoin City" adında Bitcoin şehir kuruluyor - Son Dakika

El Salvador "Bitcoin City" adında Bitcoin şehir kuruluyor

22.11.2021 09:07
El Salvador "Bitcoin City" adında Bitcoin şehir kuruluyor

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkesinde "Bitcoin City" adında Bitcoin şehri kuracaklarını duyurarak, şehrin ülkenin doğusundaki bir yanardağın etrafında kurulacağını ve şehrin kurulum maliyetinin yaklaşık 300 bin Bitcoin olacağını aktardı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkesinde "Bitcoin City" adında Bitcoin şehri kuracaklarını duyurarak, şehrin ülkenin doğusundaki bir yanardağın etrafında kurulacağını ve şehrin kurulum maliyetinin yaklaşık 300 bin Bitcoin olacağını aktardı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele dün düzenlediği Bitcoin partisinde ülkenin doğusundaki Conchagua Yanardağı'nın etrafında dairesel şekilde "Bitcoin City" adında bir Bitcoin şehri kuracaklarını duyurdu. Projenin bir hayal olmadığını ifade eden Bukele, Bitcoin City'nin arazisi için hükümetin destek vereceğini ve yatırımcıları çekeceğini belirtti.

Bukele, şehrin inşası veya ne zaman tamamlanacağı konusunda tarih vermezken, şehrin kurulumunun yaklaşık 300 bin Bitcoin'e mal olacağını tahmin ettiğini açıkladı.

Her şeyin dijital olacağı Bitcoin City'de iş ve teknoloji yatırımlarını kolaylaştırmak için ofis alanları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak. Gelir vergisi uygulamasının olmayacağı açıklanan şehirde, sadece katma değer vergisi (KDV) alınacak ve toplanan vergilerin yarısı şehrin inşaasına yatırım yapmak için diğer yarısı da şehrin bakım-onarımı için kullanılacak. Bitcoin madenciliği için gerek enerjinin ise yanardağının jeotermal enerjisinden yararlanılacağı açıklandı.

Yaklaşık 2 ay önce Bitcoin'i yasal para birimi olarak tanıyan ilk ülke olan El Salvador'da halk ekonomik sıkıntılar ile mücadele ederken, söz konusu proje birçok kesimin tepkisini çekti.

(Saim Sevinç/ İHA)

El Salvador Bitcoin City adında Bitcoin şehir kuruluyor
El Salvador Bitcoin City adında Bitcoin şehir kuruluyor
El Salvador Bitcoin City adında Bitcoin şehir kuruluyor
El Salvador Bitcoin City adında Bitcoin şehir kuruluyor
El Salvador Bitcoin City adında Bitcoin şehir kuruluyor
El Salvador Bitcoin City adında Bitcoin şehir kuruluyor

Togo Cumhuriyeti, El Salvador, Bitcoin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel El Salvador 'Bitcoin City' adında Bitcoin şehir kuruluyor - Son Dakika


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