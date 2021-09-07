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El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu - Son Dakika

El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu

07.09.2021 12:49
El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu, System.String[]

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, kripto para birimi Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlandı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, kripto para birimi Bitcoin yasal para birimi olarak kullanılmaya başlandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nın, haziranda Bitcoin'in "yasal bir para birimi" olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin kongreden geçmesinin ardından, El Salvador Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçmişti.

Söz konusu yasanın bugün yürürlüğe girmesinin ardından para birimi olarak ABD dolarının kullanıldığı El Salvador'da Bitcoin yasal olarak tedavüle girmiş oldu.

Böylece, ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesi gerekecek. Ayrıca şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, salı günü 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin'lerinin olduğunu bildirdi.

Bukele, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini de belirtti.

El Salvador vatandaşları, kimlik numaralarıyla hükümetin sağladığı Bitcoin cüzdanı Chivo'ya erişebilecek. Vatandaşlar, hükümet tarafından ülkede kripto para birimini tanıtmak için cüzdanın içerisinde önceden yatırılmış 30 dolar değerinde ücretsiz Bitcoin sahibi de olacak.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorlular ülkelerine yılda 6 milyar dolar gönderirken, El Salvador hükümeti Bitcoin sayesinde para transferini kolaylaştırmayı ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlamasını hedefliyor.

Bitcoin'in yasal para birimi olarak kullanılmaya başlanması ülkede tartışmalara neden olurken, son anketler, büyük bir kesimin fiyat oynaklığı nedeniyle kripto para biriminin finansal riskleri artıracağı şüphesi taşıdığını ortaya koydu.

Bu arada, El Salvador'da kripto paranın yasal olarak tedavüle girmesinin ardından Bitcoin'in fiyatı yüzde 1,49 artarak 52 bin 680 dolara yükseldi. Fakat daha sonra gelen satışların ardından 52 bin doların altına indi. Bitcoin'in piyasa değeri ise 960 milyar doların üzerinde bulunuyor.

İlk kez 2009'da işlem gördü

Blok zincir teknolojisine sahip bir kripto para birimi olan Bitcoin, Satoshi Nakamoto ismini kullanan bir kişi veya grup tarafından 2008'de piyasaya sürülerek 2009'da işlem görmeye başladı. İlk Bitcoin transferi 2009'da Nakamoto ve programcı Hal Finney arasında gerçekleşti.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluş ile bağı olmayan ve tamamen sanal olarak üretilen Bitcoin, ilk günden itibaren tartışmaların merkezinde yer aldı.

Merkezi bir otoriteye bağlı olmaması Bitcoin'i geleneksel para birimlerinden ayıran temel fark olarak öne çıkarken, bir diğer fark ise Bitcoin'in herhangi bir aracı olmadan iki kişi arasında işlem yapılmasına olanak sağlaması oldu.

Para transferlerinin geleneksel yöntemlere kıyasla daha güvenli, ucuz ve hızlı yapılabilmesi, basit ve enflasyon riskinin düşük olması, Bitcoin'in temel avantajları arasında gösteriliyor.

Bu avantajlarının yanı sıra Bitcoin, bazı riskleri de beraberinde getiriyor. İzinin sürülememesi kripto para birimi Bitcoin'in, ticareti illegal olan ürünlerin ödemesinde veya kara para aklanmasında kullanılabileceği şüphelerine neden oluyor.

Finansal otoriteler, kullanım alanlarının yaygınlaşması ve her geçen gün ilginin artması nedeniyle kripto paralara ilişkin çalışmalarına hız verirken, sanal para birimlerine yönelik regülasyon çağrıları da yoğunlaşmaya başladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu - Son Dakika


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