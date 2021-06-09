El Salvador Bitcoin'i yasal ödeme aracı kabul eden ilk ülke

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yaptığı açıklamaya göre, konuyla ilgili yasal düzenleme, Salvador Kongresi'nden 22'ye karşı 62 oy ile kabul edildi. Böylece, kripto para birimi, bir kamu veya özel borcun ödenmesi ya da finansal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir araç olarak yasalarca tanınmış oldu.