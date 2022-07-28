Servetinin yarısını kaybeden El Salvador'dan yeni Bitcoin planı - Son Dakika
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Servetinin yarısını kaybeden El Salvador'dan yeni Bitcoin planı

28.07.2022 21:06
Servetinin yarısını kaybeden El Salvador'dan yeni Bitcoin planı

El Salvador Bitcoin için yeni planlar yapıyor. Maliye Bakanına göre El Salvador'un Bitcoin bahsi başarılı gidiyor.

Yaklaşık bir yıldır Bitcoin'i yasal ödeme aracı haline getiren ve ülke hazinesinden Bitcoin alan El Salvador, son aylarda servetinin neredeyse yarısını kaybetti. Fakat El Salvador Maliye Bakanı, blockchain'den umutlu olduklarını belirtti. Bakan ayrıca Bitcoin destekli tahviller çıkarmaya devam edeceklerini söyledi.

El Salvador Bakanı: Yatağa fakir gidip Bitcoin milyoneri olarak uyanamayız

Tüm dünyada görülen resesyon, kripto para piyasalarını da etkilemeyi başardı. Özellikle Bitcoin ve Ethereum gibi popüler paraların yatırımcıları ise servetlerinde büyük kayıplar gördü. Ancak geçtiğimiz yıldan beri yüzlerce Bitcoin alan ülke, kripto paralar için yol haritasını değiştirmediğini söyledi.

Servetinin yarısını kaybeden El Salvador'dan yeni Bitcoin planı

Bloomberg'e açıklamalarda bulunan El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya, blockchain teknolojisi (veya direkt Bitcoin) destekli bir tahvil çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili verdiği demeçte, "Bir gecede sonuç alamayacağız. Yatağa fakir gidip milyonerler uyandıramayız" dedi.

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Bloomberg tarafından hazırlanan verilere göre, Güney Amerika ülkesi şimdiye kadar 2381 adet Bitcoin aldı ve yatırımın kabaca yüzde 50'sini kaybetti. Ancak buna rağmen dijital varlıklardaki yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele daha önce kriptoya güvendiğini söyledi. Ayrıca şu anda hükümet ve IMF arasında 1,3 milyar dolarlık fon anlaşmasının devam ettiğini de hatırlatmak gerekiyor.

Servetinin yarısını kaybeden El Salvador'dan yeni Bitcoin planı

Güney Amerika ülkesinin attığı Bitcoin hamlesi, tüm kripto basınında yankı uyandırdı. Vatandaşlarına 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin bile dağıtan yönetim, vatandaşlarını sevindirmiş gibi görünmüyor. Kripto paranın yasallaşmasından sonraki yedi ayda, ödemelerin sadece yüzde 5'i Bitcoin ile yapıldı.

Siz El Salvador ve Bitcoin hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Togo Cumhuriyeti, El Salvador, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Servetinin yarısını kaybeden El Salvador'dan yeni Bitcoin planı - Son Dakika

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