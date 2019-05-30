El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Güney Amerika ülkesi El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Amerika
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:43 Kaynak: AA
ülkesi El Salvador
'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD
Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü La Libertad'ın 27 kilometre güneybatısında olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
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