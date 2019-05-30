Son Dakika Haberleri: El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde deprem
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El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Güney Amerika ülkesi El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Güney Amerika ülkesi El Salvador'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü La Libertad'ın 27 kilometre güneybatısında olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:43 Kaynak: AA
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