El Salvador'da 6.6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:00 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklandı. USGS, depremin merkez üssünün El Salvador'un La Libertad kentinin 40 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Meksika'nın da depremden etkilendiği belirtildi. Yerin 65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili Tsunami uyarısı yapılmadı. - SAN SALVADOR
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