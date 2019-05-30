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El Salvador'da 6.6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

El Salvador'da 6.6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Orta Amerika ülkesi El Salvador'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklandı. USGS, depremin merkez üssünün El Salvador'un La Libertad kentinin 40 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. Belize, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Meksika'nın da depremden etkilendiği belirtildi. Yerin 65 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili Tsunami uyarısı yapılmadı. - SAN SALVADOR
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:00 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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