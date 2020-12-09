El Salvador'da bir köpek kavgaya karıştı - Son Dakika

El Salvador'da iki kadının sokak ortasında kavga ettiği sırada bir köpek kadınlardan birinin pantolonunu indirdi.

El Salvador'da kimliği belirsiz iki kadın sokak ortasında kavga etmeye başladı. O sırada olay yerinde bulunan bir köpek kavga eden kadınlardan birinin pantolununu indirdi. Videoya alınan görüntüde çevredeki kişilerin kahkahaları duyulurken, kaygayı ayırmak için kimse müdahale etmedi.Kavganın neden ortaya çıktığına dair bilginin ise olmadığı belirtildi.