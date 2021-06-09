El Salvador'da Bitcoin'in yasal para birimi olarak kullanılmasına onay

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El Salvador'da kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal para birimi olarak kullanılması onaylandı. Böylece El Salvador, Bitcoin'i yasal hale getiren ilk ülke oldu.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'e yönelik tarihi bir karar aldı. Kongre'de gerçekleştirilen oturumda, 22'ye karşı 62 oy ile Bitcon'in yasal para birimi olarak kullanılmasına onay çıktı. Devlet Başkanı Nayip Bukele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitcoin Yasası, Salvador Kongresi'nde nitelikli çoğunluk tarafından onaylandı" ifadelerini kullandı. Böylece Bitcoin, ilk kez bir ülkede 'ulusal para' olarak kabul edildi. Bir kripto para birimini resmi olarak tanıyan ilk ülke El Salvador oldu. Bitcoin, El Salvador'un resmi para birimi olan ABD doları ile birlikte kullanılacak.

Kabul edilen yasaya göre Bitcoin, herhangi bir işlemde sınırsız bir şekilde kullanılabilecek. Yasanın ayrıca, istihdam oluşturması da bekleniyor.

-İHA-