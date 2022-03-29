El Salvador'da çetelere yönelik operasyonda 11 kişi öldürüldü - Son Dakika

El Salvador'da güvenlik güçlerinin çete üyelerine düzenlediği operasyonlarda 11 kişinin daha öldürüldüğü bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin olağanüstü hal (OHAL) ilanının ardından polis, operasyonlarına devam ediyor.

Ulusal Polis (PNC), yaptığı açıklamada, çete üyelerini etkisiz hale getirmek amacıyla yapılan baskınlarda 11 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

Böylece 25 Mart'tan bu yana devam eden operasyonlarda ölenlerin sayısı 87'ye çıkarken gözaltına alınanların sayısı ise 600'ü aştı.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden Mara Salvatrucha (MS13) adlı çeteyi sorumlu tutuyor.

Öte yandan Bukele, Twitter hesabındaki açıklamasında, ülkede kamu güvenliğinin sağlanması için sert önlemler aldıklarını belirterek, "Eylemleri nedeniyle onlar ve ortakları, tek bir güneş ışığı bile göremeyecek." ifadesini kullandı.