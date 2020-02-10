El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele ile Meclis arasında kredi restleşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele ile Meclis arasında kredi restleşmesi - Son Dakika

El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele ile Meclis arasında kredi restleşmesi

6 saat önce

SAN Orta Amerika ülkesi El Salvador'da hükümetin güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için almayı planladığı109 milyon dolarlık kredi, Devlet Başkanı Nayib Bukele ile muhalefetin kontrolündeki parlamentoyu karşı karşıya getirdi.

El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele ile Meclis arasında kredi restleşmesi, System.String[]

SAN Orta Amerika ülkesi El Salvador'da hükümetin güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için almayı planladığı109 milyon dolarlık kredi, Devlet Başkanı Nayib Bukele ile muhalefetin kontrolündeki parlamentoyu karşı karşıya getirdi.

Muhalefet partilerinin hükümetin kredinin görüşülüp onaylanması için yaptığı acil oturum çağrısına uymamasının ardından güvenlik güçleri silahlarıyla Meclisi kuşattı.

Devlet Başkanı Bukele destekçilerini parlamento önünde toplanmaya çağırırken, meclisin krediyi görüşmek üzere pazar gününe kadar toplanmaması halinde muhalefet mensuplarını milletvekilliklerini düşürmekle tehdit etti.

Bukele, konuşmasında muhalefetin 21 Şubat 2021'de yapılacak parlamento seçimlerinde çoğunluğu kaybetmesini dilediğini belirterek, " 28 Şubat'ta (2021), bu hainler bu kapıdan çıkıp gidecekler." dedi.

Muhalefetin tavrı karşısında sabrını korumakta zorlandığını ifade eden Devlet Başkanı, "Düğmeye basmak istesem basarım." ifadesini kullandı.

Silahlı polis ve askerler Meclise girdi

Genelkurmay Başkanı ve Emniyet Genel Müdürü de tartışmada Bukele'den yana tavır alırken, özel kuvvetlere mensup bir grup asker Bukele'nin talimatıyla milletvekillerinin toplandığı Genel Kurul salonuna girdi.

Muhalefetten tepki

Muhalefetteki merkez sağ parti Ulusal Cumhuriyetçi İttifakı (ARENA), krediye onay için oy vermeyeceğini açıklarken, anayasal düzenin bozulmasının önlenmesi için gerekli mekanizmaların devreye sokulması amacıyla Amerika Devletleri Örgütüne çağrı yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, "Amerika Devletleri Örgütü bu şahsi darbe sürecini durdurmak için derhal harekete geçmelidir." ifadeleri yer aldı.

Merkez sol eğilimli muhalefet partisi Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLMN) de yaptığı açıklamada Bukele'ye "diktatörlere özgü tehditlerden vazgeçme" çağrısında bulundu.

Kredi, organize suçla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlıyor

Hükümet, "Bölgesel Denetim Planı" adı verilen harcama planını finanse etmeyi öngören krediyle, güvenlik güçlerinin ülkede yaygın organize suç örgütleriyle mücadele kabiliyetini artırmak için helikopterler ve devriye araçları, koruyucu kıyafetler, gece görüş ve güvenlik kamerası donanımları satın almayı planlıyor.

84 sandalyeli El Salvador parlamentosunda ARENA'nın 37, FMLN'nin 23 milletvekili bulunuyor.

24 Ağustos 2018'de kurulan Bukele'nin Yeni Fikirler Partisi, 4 Mart 2018'de yapılan son parlamento seçimlerine katılmadığı için mecliste sandalyeye sahip değil.

Filistin kökenli bir aileden gelen, ülkenin ilk Müslüman Devlet Başkanı Bukele, geçen yıl 24 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak iktidara gelmişti.

Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partinin (ARENA ve FLMN) icraatlarını sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suç ve yolsuzlukla mücadele ile yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatleriyle ön plana çıkmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu! İşte tam liste
İlk Oscar'ını alan Brad, kürsüye çıkar çıkmaz Trump'a gönderme yaptı Yeni tip koronavirüsün dışkıyla da bulaşabileceği açıklandı Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:24:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele ile Meclis arasında kredi restleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]