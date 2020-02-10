El Salvador'da Devlet Başkanı Bukele ile Meclis arasında kredi restleşmesi - Son Dakika

SAN Orta Amerika ülkesi El Salvador'da hükümetin güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için almayı planladığı109 milyon dolarlık kredi, Devlet Başkanı Nayib Bukele ile muhalefetin kontrolündeki parlamentoyu karşı karşıya getirdi.

Muhalefet partilerinin hükümetin kredinin görüşülüp onaylanması için yaptığı acil oturum çağrısına uymamasının ardından güvenlik güçleri silahlarıyla Meclisi kuşattı.

Devlet Başkanı Bukele destekçilerini parlamento önünde toplanmaya çağırırken, meclisin krediyi görüşmek üzere pazar gününe kadar toplanmaması halinde muhalefet mensuplarını milletvekilliklerini düşürmekle tehdit etti.

Bukele, konuşmasında muhalefetin 21 Şubat 2021'de yapılacak parlamento seçimlerinde çoğunluğu kaybetmesini dilediğini belirterek, " 28 Şubat'ta (2021), bu hainler bu kapıdan çıkıp gidecekler." dedi.

Muhalefetin tavrı karşısında sabrını korumakta zorlandığını ifade eden Devlet Başkanı, "Düğmeye basmak istesem basarım." ifadesini kullandı.

Silahlı polis ve askerler Meclise girdi

Genelkurmay Başkanı ve Emniyet Genel Müdürü de tartışmada Bukele'den yana tavır alırken, özel kuvvetlere mensup bir grup asker Bukele'nin talimatıyla milletvekillerinin toplandığı Genel Kurul salonuna girdi.

Muhalefetten tepki

Muhalefetteki merkez sağ parti Ulusal Cumhuriyetçi İttifakı (ARENA), krediye onay için oy vermeyeceğini açıklarken, anayasal düzenin bozulmasının önlenmesi için gerekli mekanizmaların devreye sokulması amacıyla Amerika Devletleri Örgütüne çağrı yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, "Amerika Devletleri Örgütü bu şahsi darbe sürecini durdurmak için derhal harekete geçmelidir." ifadeleri yer aldı.

Merkez sol eğilimli muhalefet partisi Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLMN) de yaptığı açıklamada Bukele'ye "diktatörlere özgü tehditlerden vazgeçme" çağrısında bulundu.

Kredi, organize suçla mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlıyor

Hükümet, "Bölgesel Denetim Planı" adı verilen harcama planını finanse etmeyi öngören krediyle, güvenlik güçlerinin ülkede yaygın organize suç örgütleriyle mücadele kabiliyetini artırmak için helikopterler ve devriye araçları, koruyucu kıyafetler, gece görüş ve güvenlik kamerası donanımları satın almayı planlıyor.

84 sandalyeli El Salvador parlamentosunda ARENA'nın 37, FMLN'nin 23 milletvekili bulunuyor.

24 Ağustos 2018'de kurulan Bukele'nin Yeni Fikirler Partisi, 4 Mart 2018'de yapılan son parlamento seçimlerine katılmadığı için mecliste sandalyeye sahip değil.

Filistin kökenli bir aileden gelen, ülkenin ilk Müslüman Devlet Başkanı Bukele, geçen yıl 24 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak iktidara gelmişti.

Ülkeyi son 20 yıldır yöneten iki merkez partinin (ARENA ve FLMN) icraatlarını sert dille eleştiren Bukele, seçim kampanyasında organize suç ve yolsuzlukla mücadele ile yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini önleme vaatleriyle ön plana çıkmıştı.