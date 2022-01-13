Üye Girişi
Polonya Senatosunda "Pegasus" için soruşturma komisyonu kurulması onaylandı - Son Dakika

Polonya Senatosunda "Pegasus" için soruşturma komisyonu kurulması onaylandı

13.01.2022 16:23
Polonya Senatosunda "Pegasus" için soruşturma komisyonu kurulması onaylandı

Polonya'da parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılan oylamada "Pegasus" casus yazılımının kullanımıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulması kabul edildi.

Polonya'da parlamentonun üst kanadı Senato'da yapılan oylamada "Pegasus" casus yazılımının kullanımıyla ilgili soruşturma komisyonu kurulması kabul edildi.

Polonya devlet ajansının haberine göre, 100 sandalyeli Senato'da yapılan oylamada 52 üye soruşturma komisyonu kurulmasını onaylarken, 45 senatör karşı oy kullandı.

7 kişilik komisyonda muhalefet partilerinin temsilcisi olan senatörlerin yanı sıra bir bağımsız milletvekili yer alırken, Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet (PİS) partisi komisyon üyeliğine aday göstermedi.

Eski Polonya Başbakanı Donald Tusk'un avukatı Roman Giertych'in, Polonya'da hükümetin yargıda tartışmalı değişiklikler yapma girişimlerine karşı çıktığı ifade edilen savcı Ewa Wrzosek'in ve Polonyalı muhalif senatör Krzysztof Brejza'nın telefonlarının, İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen Pegasus yazılımıyla hacklendiği ortaya çıkmıştı.

PİS lideri Jaroslaw Kaczynski, "Pegasus"un satın alındığını kabul ederek birçok ülkenin gizli servisleri tarafından suç ve yolsuzlukla mücadelede kullanıldığını belirttiği yazılım için "Polonya servislerinde bu tür yazılımların olmaması elimizi zayıflatırdı." ifadesini kullanmıştı.

NSO'nun Pegasus casus yazılımı

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Grup'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Grup'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.

NSO Grup ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

ABD NSO'yu kara listeye almış, Apple da NSO'ya dava açmıştı

ABD yönetimi, 3 Kasım'da aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Grup ve Candiru'nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı.

Apple ise 24 Kasım'da Pegasus'a dava açmış ve kullanıcılarını geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla hedef alan NSO Grup'a karşı hukuki mücadele başlatmanın yanı sıra şirketi, Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanmaktan men etmek üzere harekete geçtiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, El Salvador, Pegasus, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Polonya Senatosunda 'Pegasus' için soruşturma komisyonu kurulması onaylandı - Son Dakika


Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi         
16:34
Eski menajerine tazminat ödemesine karar verilen Elçin Sangu isyan etti Eski menajerine tazminat ödemesine karar verilen Elçin Sangu isyan etti         
16:27
HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki HDP ile ittifak konusuna sessiz kalan İnce'den teröristle fotoğrafları çıkan Semra Güzel'e tepki         
16:25
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54
Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek         
11:48
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48

Son Dakika Haberleri
16:34 Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
16:31 Muhalefetin "Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt: Beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır
16:27 Eski menajerine tazminat ödemesine karar verilen Elçin Sangu isyan etti
16:26 "Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi
16:17 "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi
16:17 Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!
15:59 Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım
15:40 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı
15:40 Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı
15:29 Hamile kalmak için Japon bir erkekle 10 kez birlikte oldu! Adam Çinli çıkınca çocuğu sokağa attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 16:45:01. #1.13#
SON DAKİKA: Polonya Senatosunda "Pegasus" için soruşturma komisyonu kurulması onaylandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement