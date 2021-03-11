- El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri sergileniyor - Son Dakika

- El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserleri sergileniyor

SAN SALVADOR - Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserlerinin yer aldığı bir sergi açılırken, sergide her türlü malzemenin geri dönüştürülebileceği vurgulanıyor.

El Salvador'da bulunan havalimanında geri dönüşüm malzemelerinden yapılan sanat eserlerinin yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide, El Salvadorlu sanatçı Cristina Pineda'nın boyama ve asamblaj tekniklerini bir araya getirerek oluşturduğu 33 eser sergileniyor. Eserlerin tamamı geri dönüşüm malzemelerinden oluşuyor. Serginin amacı insanlara çevreyi korumaları gerektiğini hatırlatmak olarak açıklanırken, sergide her türlü malzemenin geri dönüştürülebileceği mesajı vurgulanıyor.

El Salvador Turizm Bakanı Morena Valdez, "Sanat, kültür ve kimlik, ülkenin farklı bir imaja sahip olmasına katkıda bulunur. Havalimanına gelen pek çok uluslararası turist var, burası turizm için bir giriş kapısı" dedi.

Sergide eserleri yer alan Pineda ise "Bu plastikler ile önce ne yapabileceğime baktım ve eserlerimi asamblaj ile karışık bir teknikle yapmaya başladım. Küçüklüğümden bu yana portre çizmeyi severim. Hem hayvanları hem de gözleri çizmeyi seviyorum. Birinin, bir insanın gözlerine bakması çok ilginç görünüyor. Onlara bakan biri derinliği, yüzeyde olanın ötesini görebilir" ifadelerini kullandı.

Sergi bu yılın Haziran ortasına kadar ziyarete açık olacak.