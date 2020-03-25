El Salvador'da koronavirüs önlemleri - SAN - Son Dakika

El Salvador'da koronavirüs önlemleri - SAN
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Orta Amerika ülkesi El Salvador Cumhuriyeti'nin başkenti San Salvador'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 3 olduğu açıklandıktan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Orta Amerika ülkesi El Salvador Cumhuriyeti'nin başkenti San Salvador'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 3 olduğu açıklandıktan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birçok kamusal alan, market ve uluslararası havaalanı kapatılırken, güvenlik güçleri sokaklarda tedbir amaçlı devriye gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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