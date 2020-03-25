El Salvador'da koronavirüs önlemleri - SAN - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi El Salvador Cumhuriyeti'nin başkenti San Salvador'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 3 olduğu açıklandıktan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birçok kamusal alan, market ve uluslararası havaalanı kapatılırken, güvenlik güçleri sokaklarda tedbir amaçlı devriye gezdi.