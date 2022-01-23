El Salvador'da köylü ayaklanmasının yıl dönümünde gösteri düzenlendi - Son Dakika

Izalco yerleşim yerinden detaylar

Meşaleli yürüyüş ve anma töreninden detaylar

Feliciano Ama'nın torunu yerli lider Lidia Juliana Ama ile röportaj

Sanatçı ve öğretmen Marvin Pleitez ile röportaj IZALCO - El Salvador'un batısında yer alan Izalco belediyesindeki yerli halk, 1932'de gerçekleşen köylü ayaklanmasının yıl dönümünde gösteri düzenlendi. Ellerinde meşalelerle yürüyen göstericiler, gece nöbeti tutup şafak töreni düzenledi. Izalco, 1932 yılında Salvador köylü ayaklanmasının merkeziydi. Ülkenin batısındaki bazı topluluklar, cemaat liderleriyle birlikte, topraklarının çalındığını iddia ederek ayaklandı ve El Salvador'un batısındaki ana kasabaları ele geçirdi. Ancak hükümet birlikleri tarafından ayaklanma bastırıldı ve aralarında yerli halka liderlik eden José Feliciano Ama'nın da bulunduğu binlerce kişi öldürüldü.