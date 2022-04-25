El Salvador'da OHAL süresi 30 gün daha uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

El Salvador'da OHAL süresi 30 gün daha uzatıldı

25.04.2022 06:49
El Salvador'da OHAL süresi 30 gün daha uzatıldı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, çete üyelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 27 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 30 gün uzatıldı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, çete üyelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 27 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 30 gün uzatıldı.

El Salvador Kongresinde tartışılan OHAL'in 30 gün daha uzatılması teklifi, 84 milletvekilinden 67'sinin oyuyla kabul edildi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karardan memnuniyetini dile getirerek, "Bir gün ülkemizin düştüğü bu çukurdan çıkmasını istiyorsak, muhalefete ve onun kanlı oylarına karşı erdemli halk tek cephe açmalıdır." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda yakalanan çete liderlerinin fotoğraflarını paylaşan Bukele, Mara Salvatrucha (MS13) çetesi liderlerinden birini daha ele geçirdiklerini söyledi.

Hükümet rakamlarına göre 25 Mart'tan bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 16 bini aştı.

Çete üyelerine tehdit

Bukele, 28 Mart'taki açıklamasında da Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) geçmişte çeteleri güçlendirdiği, ateşkese sponsor olduğu suçlamasında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından hapiste bulunan çete üyelerinin yarı çıplak fotolarını paylaşan Bukele, çete liderlerinden teslim olmalarını aksi halde kendilerini kötü bir sonun beklediğini kaydetmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

YORUMLAR
500
Şanghay'da kent içi hareket kısıtlamaları 26 Nisan'a kadar uzatıldı Şanghay'da kent içi hareket kısıtlamaları 26 Nisan'a kadar uzatıldı Merkezefendi'de 23 Nisan Etkinlikleri Üç Gün Sürdü Merkezefendi'de 23 Nisan Etkinlikleri Üç Gün Sürdü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel El Salvador'da OHAL süresi 30 gün daha uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:46 Adana Demirspor-Trabzonspor karşılaşmasının hakeminden tartışmalı penaltı hakkında gündem olan itiraf
00:23 İçişleri Bakanı Soylu, Van-İran sınır hattına örülecek 295 kilometrelik duvarın 2023'te bitirileceğini açıkladı
00:21 Macron'dan, Eyfel Kulesi önünde zafer konuşması: Birçok yurttaşım beni desteklemek için değil, aşırı sağı engellemek için bana oy verdi
00:00 Seda Sayan, 7. kez evlendi! İşte nikahtan paylaşılan ilk fotoğraf
23:52 Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Altay'ı 1-0 yendiği maç hakkında konuştu: Kesinlikle bu hafta anlaşmanız lazım
23:49 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Dönmez'in "Gittiği evde elektrik var" sözlerine karşılık ev sahibinin videosunu paylaştı: Elektriğim dün geldi
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 06:56:39. #1.12#
SON DAKİKA: El Salvador'da OHAL süresi 30 gün daha uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement