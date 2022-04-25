El Salvador'da OHAL süresi 30 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, çete üyelerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 27 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 30 gün uzatıldı.

El Salvador Kongresinde tartışılan OHAL'in 30 gün daha uzatılması teklifi, 84 milletvekilinden 67'sinin oyuyla kabul edildi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, karardan memnuniyetini dile getirerek, "Bir gün ülkemizin düştüğü bu çukurdan çıkmasını istiyorsak, muhalefete ve onun kanlı oylarına karşı erdemli halk tek cephe açmalıdır." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda yakalanan çete liderlerinin fotoğraflarını paylaşan Bukele, Mara Salvatrucha (MS13) çetesi liderlerinden birini daha ele geçirdiklerini söyledi.

Hükümet rakamlarına göre 25 Mart'tan bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 16 bini aştı.

Çete üyelerine tehdit

Bukele, 28 Mart'taki açıklamasında da Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunun (IACHR) geçmişte çeteleri güçlendirdiği, ateşkese sponsor olduğu suçlamasında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından hapiste bulunan çete üyelerinin yarı çıplak fotolarını paylaşan Bukele, çete liderlerinden teslim olmalarını aksi halde kendilerini kötü bir sonun beklediğini kaydetmişti.

Yetkililer, şiddetin ülkede yeniden tırmanışa geçmesinden MS13 çetesini sorumlu tutuyor.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.