El Salvador'da toprak kayması: 9 ölü - Son Dakika

El Salvador'da toprak kayması: 9 ölü

31.10.2020 09:41
El Salvador'da toprak kayması: 9 ölü, System.String[]

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yaşanan toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yaşanan toprak kaymasında en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma yetkilileri, başkent San Salvador'un 20 kilometre kuzeyindeki bir volkanik dağın yükseklerinden kopan kütlenin 4 kilometre kayması sonucu, dağ eteğindeki 40 kadar evin toprak altında kaldığını bildirdi.

Arama ve kurtarma ekipleri toprak altındaki 9 kişinin cesedine ulaşırken kayıp olduğu bildirilen 35 kişiye ulaşıldı.

Toprak kayması nedeniyle çevredeki 135 kadar evde de hasar meydana gelirken kayıpları arama çalışmaları sürüyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel El Salvador'da toprak kayması: 9 ölü - Son Dakika


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