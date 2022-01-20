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El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

20.01.2022 21:18
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye'nin çok büyüdüğünü ve dünya için çok önemli bir konumda olacağını öngördüklerini belirterek, "Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak istiyoruz.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Türkiye'nin çok büyüdüğünü ve dünya için çok önemli bir konumda olacağını öngördüklerini belirterek, "Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bukele, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerle iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'yi, halkını ve tarihini takdir ettiklerini belirten Bukele, "Biz, Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz, uzun bir süre boyunca. Şunu da biliyoruz. O ruh her bir Türk vatandaşının içinde mevcut. Bu ruh tekrar büyüyor. Yirmi yıl önceki Türkiye bugünkü Türkiye değil. Bu büyüme, hızlı. Bunu bugün burada ihracatta, ekonomide görebilirsiniz. Türk ürünlerinin her yere ihraç edildiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) El Salvador'dan bahsetti. Bizim ülkemiz küçük ama bir yılda ticaret hacmini yüzde 80 artırdık." şeklinde konuştu.

Türk firmalarıyla liman, insansız hava aracı başta olmak üzere savunma sanayi ekipmanları, havacılık malzemeleri, hidrotermal tesis gibi alanlarda imzalanan veya imzalanmaya yakın olan anlaşmaların olduğunu aktaran Bukele, "Bunlar başlangıç. Yarın başka şirketlerle de görüşeceğiz. Bütün bu şirketlerle görüştükten sonra başka şirketlerle de görüşeceğiz. Belki El Salvador'un ilk uydusu bir Türk teknolojisi sayesinde olacak. Yani yapılacak çok şey var. Göreceğimiz çok şey var. Bu, El Salvador gibi küçük bir ülke için çok büyük bir başlangıç." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaretin bir yılda yüzde 80 büyüdüğünü belirten Bukele, ikili ticaret hacminin mevcut hızda büyümesi durumunda 500 milyon dolar hedefine birkaç yılda ulaşılabileceğini söyledi.

İki ülke çok sayıda anlaşmayı görüşüyor

Nayib Bukele, bugün Erdoğan ile yaptığı görüşmelerde enerji, inşaat, limanlar, savunma sanayi, altyapı inşası, ihracat, ithalat ve ticaret alanlarında yatırım ve iş birliği konularını ele aldıklarını ifade etti.

Osmanlı döneminde Güney Amerika ile ticaretin gelişmemesinde coğrafi engellerin olduğuna işaret eden Bukele, "Ama bugün bu artık önemli değil. Cebelitarık'tan geçmeniz gerekmiyor. Bu yüzden de bu rakamlara ulaştık. Daha da fazlası olacak." dedi.

"El Salvador'da Türk kültürünü herkes tanıyor"

Bukele, Türk sinema ve televizyonunun eserlerini ve Türk kültürünü ülkelerinde gördüklerini aktararak, "El Salvador'da herkes Türk kültürünü, Türk tarihini, Osmanlı İmparatorluğu'nu tanıyor. Bunun sebebi de Türkiye'nin çok hızlı büyümesi. Türkiye'nin büyük bir sistem olması. Bu da Sayın Erdoğan sayesinde gerçekleşti. Sizin güçlü ruhlu insanlarınız var ama bir lidere de ihtiyacınız var. Bu lideriniz de var. İyi bir lideriniz var. Bu yüzden de burada olmaktan çok mutluyuz, çok onurluyuz. Bu şekilde ağırlandığımız için de çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kendileri için çok önemli bir ülke olduğunun ve Türkiye'de büyük bir potansiyel gördüklerinin altını çizen Bukele, şunları kaydetti:

"Türkiye çok büyüyor. Bunu görüyoruz. Şu anda güçlü. İleride daha da büyük bir güç olacak ve dünya için çok önemli olacak. Biz de onların yanında olmak istiyoruz. Çünkü biz bu büyümenin bir parçası olmak istiyoruz. Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak istiyoruz ve ona eşlik etmek istiyoruz. Bu yüzden bu ziyaret bizim için de çok önemli. Biz hep tek kutuplu çalıştık. Hep ABD'ye baktık. Hepiniz biliyorsunuz, bizim ticari ortağımız ABD. Tabii ki bizim için çok önemli. El Salvador için başka yerlere, yönlere bakmak da önemli. Baktığımız yönlerden biri de Türkiye. Bu yüzden buradayız."

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Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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