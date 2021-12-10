Üye Girişi
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den ABD'ye yaptırım tepkisi - Son Dakika

El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den ABD'ye yaptırım tepkisi

10.12.2021 08:09
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den ABD'ye yaptırım tepkisi

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD'nin, hükümetten üst düzey iki yetkiliye hapisteki çete liderleriyle gizli müzakereler yaptığı gerekçesiyle yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD'nin, hükümetten üst düzey iki yetkiliye hapisteki çete liderleriyle gizli müzakereler yaptığı gerekçesiyle yaptırım kararı almasına tepki gösterdi.

Bölge basınında çıkan habere göre, ABD yönetiminin suçlamalarını reddeden, Bukele, "Çetelere para mı? Ne zaman oldu ' Tarihi bile kontrol etmemişler mi ' Nasıl oluyor da bu kadar bariz bir yalanı kimse sorgulamadan koyabiliyorlar? Bu ülkenin bağımsızlığı satılık değil." ifadesini kullandı.

Bukele, ABD maslahatgüzarı Jean Manes'in kendisinden bazı taleplerin yanı sıra eski bir belediye başkanının serbest bırakılması ve Başsavcı Rodolfo Delgado'nun yeniden seçilmemesi gibi isteklerde bulunduğunu ileri sürdü.

Biden yönetimiyle ilişkileri gergin olan Bukele, aralarında Bolivya, Küba, Guatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua ve Venezuela'nın olduğu Demokrasi Zirvesi'ne davet edilmemişti.

Suçlama

ABD Hazine Bakanlığı, Bukele hükümetinin çetelerle gizli iş birliği ve müzakereler yaptığını savunarak, iki üst düzey El Salvadorlu yetkiliyi kara listeye aldığını duyurmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin Latin Amerika İşleri Başkanı Juan Gonzalez de geçen haftaki açıklamasında, Bukele'yi ülkede demokratik kurumları zayıflatmakla suçlamıştı.

MS-13 liderlerini ABD'ye iade etmeyi reddetmişti

Haziran 2019'dan bu yana iktidarda olan Bukele hükümeti, New York savcılığının hakkında arama kararı çıkartığı Mara Salvatrucha (M-13) çetesi liderinin iade talebini kabul etmemişti.

MS-13 ve Barrio 18 çetelerinin, yaklaşık 70 bin üyesinin bulunduğu ve bunlardan 17 binin ise cezaevlerinde kaldığı biliniyor.

MS-13, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç, adam kaçırma, fuhuş ve birçok yasa dışı faaliyet yapmakla suçlanıyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kas Hastalığı, El Salvador, Ne zaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den ABD'ye yaptırım tepkisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İki evsiz sığındıkları evde çıkan yangında hayatını kaybetti 05:07 İki evsiz sığındıkları evde çıkan yangında hayatını kaybetti
Önce polis sonra da hakim kılığına girerek 3 milyon lira dolandırdı 01:35 Önce polis sonra da hakim kılığına girerek 3 milyon lira dolandırdı Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf 14:30 Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı

Son Dakika Haberleri
07:59 10 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
07:52 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor
05:06 İki evsiz sığındıkları evde çıkan yangında hayatını kaybetti
02:06 Polisin 'dur' ihtarına uymadı, polis aracına vurarak durdu
01:34 Önce polis sonra da hakim kılığına girerek 3 milyon lira dolandırdı
01:02 Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri emir geldi
01:01 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
01:00 Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor
00:53 Bağcılar'da apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bebek bulundu
00:34 Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı
10 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? 10 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?         
07:59
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, polis aracına vurarak durdu Polisin 'dur' ihtarına uymadı, polis aracına vurarak durdu         
02:07
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 08:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: El Salvador Devlet Başkanı Bukele'den ABD'ye yaptırım tepkisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement