El Salvador Devlet Başkanı Bukele, ulusal uzlaşı yasa tasarısını veto etti - Son Dakika

SAN El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkede 1980-1992 iç savaşında insanlığa karşı işlenen suçların cezasız kalmasıyla sonuçlanacağı gerekçesiyle, çarşamba günü parlamentodan geçen ulusal uzlaşı yasa tasarısını veto etti.

Bukele, devlet başkanlığı konutunda basına yaptığı açıklamada, ülkedeki iç savaş sırasında işlenen suçların araştırılması ve cezalandırılmasını öngören yasa tasarısını, mağdurların yararına olmadığını savunarak reddetti.

"Hakikat, adalet ve tazminatlar" olmak üzere üç temel unsur içermeyen herhangi bir önlemi desteklemeyeceğini belirten Bukele, "Geçiş Adaleti, Tazminat ve Ulusal Uzlaşı için Özel Yasası"nın, iç savaş sırasında suç işleyenlerin affedilmesi anlamına gelen bir "hukuk hilesi" olduğunu dile getirdi.

Tasarının anayasaya aykırı olduğunu ve uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini düşündüğünü de sözlerine ekleyen Bukele, tasarının yasalaşması halinde bunun, suçluları, mağdurlara yönelik tazminatlardan ya da para cezalarından sorumlu tutmayacağını savundu.

Yasa tasarısına, 84 sandalyeli parlamentoda 44 milletvekili destek vermişti. Devlet Başkanı'nın vetosunu geçersiz kılmak için 56 oy gerekli olacak.

El Salvador'da, 1992'de hükümet ile solcu isyancılar arasında askeri ve siyasi reformları içeren anlaşma imzalanmasıyla 75 bin kişinin hayatını kaybettiği 12 yıl süren iç savaş sona ermişti.