El Salvador Devlet Başkanı Osmanlı torunu Bukele oldu
13 dakika önce
Osmanlı kökenli Nayib Bukele, yemin ederek resmen 2019-2024 dönemi için El Salvador Devlet Başkanı oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Osmanlı kökenli Nayib Bukele, yemin ederek resmen 2019-2024 dönemi için El Salvador
Devlet Başkanı oldu. Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin
'den Orta Amerika
'ya göç eden Nayib Bukele, resmen El Salvador Devlet Başkanı oldu. Bukele, yapılan yemin töreniyle birlikte 2019-2024 yılları arasında görev sürecek. Bukele, başkent San Salvador'da bulunan Gerardo Barrios Meydanında kalabalık önünde yemin etti. San Salvador'un eski Belediye Başkanı olan Nayip Bukele, Paraguay
Devlet Başkanı Mario Abdo Benitz ve Brezilya
Devlet Başkanlığı yarışını kaybeden Fernando Haddad gibi dedeleri Osmanlı vatandaşı.
(Serkan
Bayar/İHA)
Saadet Partisi'nden Bakan Soylu'ya yanıt: Dün dündür, bugün bugündür
Hakkari'den kahreden haber! 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı
Motosikletli saldırganlar, fırının önünde bekleyen kadına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada