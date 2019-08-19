El Salvador Dışişleri Bakanı Hill Türkiye'ye geliyor
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill'in, yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bu kapsamda Türkiye ile El Salvador arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:59 Kaynak: İHA
, El Salvador
Dışişleri Bakanı Alexandra Hill
'in, yarın Türkiye
'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini ve bu kapsamda Türkiye ile El Salvador arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını bildirdi.
Bakanlıktan, söz konusu ziyarete ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, 20 Ağustos 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında ülkemiz ile El Salvador arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." - ANKARA
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk neden görevden alındı? Ahmet Türk terörle yatmış terörle kalkmış Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı? Van Belediye Başkanı Ertan'ın terör örgütüne ait katılmadığı faaliyet ve eylem kalmamış