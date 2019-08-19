Son Dakika Haberleri: El Salvador Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor
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El Salvador Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.

El Salvador Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, 20 Ağustos 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında ülkemiz ile El Salvador arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:02 Kaynak: DHA
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