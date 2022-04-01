El Salvador hükümeti çetelere karşı savaş açtı - Son Dakika
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El Salvador hükümeti çetelere karşı savaş açtı

01.04.2022 22:34
El Salvador hükümeti çetelere karşı savaş açtı

Orta Amerika Ülkesi El Salvador hükümeti tarafından artan cinayet vakaları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından, düzenlenen operasyonlarda binlerce çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orta Amerika Ülkesi El Salvador hükümeti tarafından artan cinayet vakaları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından, düzenlenen operasyonlarda binlerce çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orta Amerika Ülkesi El Salvador'da hükümet, geçtiğimiz hafta sonu ülkede 80'den fazla cinayet işlenmesi üzerine harekete geçti. Sadece 26 Mart Cumartesi günü ülke genelinde 62 cinayet işlenirken hükümet, pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 gün sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülke hapishanelerinde mahkum edilen çete üyelerinin videosunu paylaşarak anne babalara, "Bu videoyu genç çocuklarınıza gösterin, onlara çetelere katılmanın sonucunun hapis ya da ölüm olduğunu açıklayın" sözleriyle seslendi.

El Salvador hükümeti ayrıca çete üyelerine verilen hapis cezalarını da artırdı. Hükümet geçtiğimiz Çarşamba günü alınan kararla çete üyesi olmanın hapis cezasını 3 ila 5 yıldan 20 ila 30 yıla, çete liderliği ya da finansörlüğü suçunun hapis cezasını ise 6 ila 9 yıldan 40 ila 45 yıla yükseltti. Ülkede cinayetlerin tırmandığı Cumartesi gününden itibaren güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda şimdiye kadar 3 bin 873 çete üyesi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan uluslararası bazı insan hakları kurumları ise, El Salvador'daki mahkumların koşullarını eleştirdi. Bu eleştiriler üzerine Devlet Başkanı Bukele yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyuna seslenerek ülkelerinde 70 binden fazla çete üyesinin bulunduğunu, isteyenlerin bu çete üyelerini kendi ülkelerine götürerek insan hakları ihlalleri ve diktatör rejiminden kurtarabileceğini söyledi.

El Salvador Adalet Bakanlığı Müsteşarı Osiris Luna Meza ise hapisteki çete üyelerine verilen yiyecek miktarının "dışarıdaki halka yaşattıkları acıyı çekmeleri için" azaltıldığını açıkladı. El Salvador'da mahkum olan çete üyelerine az miktarda kuru fasulye, lavaş ve ekmekten oluşan günde 2 öğün yemek veriliyor. - SAN SALVADOR

El Salvador hükümeti çetelere karşı savaş açtı

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Togo Cumhuriyeti, Orta Amerika, El Salvador, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa El Salvador hükümeti çetelere karşı savaş açtı - Son Dakika


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