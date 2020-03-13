El Salvador Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel El Salvador Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti - Son Dakika

El Salvador Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti

6 saat önce

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeye bulaşmaması için acil durum ilan edildi.

El Salvador Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti, System.String[]

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeye bulaşmaması için acil durum ilan edildi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, virüsün ülkede görünme ihtimaline karşı ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Bukele, "Ülkemize kaçak yollardan birinin girmesi durumunda derhal tutuklanacak. 200 kişiden fazla toplanmalara izin verilmeyecek. Sivil savunma ekipleri ülke genelinde kırmızı alarmda olacak. Şu anda bu tedbir abartılı gibi görünebilir fakat daha sonrası için iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Orta Amerika, El Salvador, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak

Son Dakika Haberleri
03:47 Tunceli'de kurtlar, karnını doyururken böyle görüntülendi
03:47 - Kuşların Kabe-i Muazzama'yı tavafı
03:47 - İsrail'de okullara 'virüs' tatili
03:42 Karlar eridi menderesler ortaya çıktı
03:31 KKTC'de Bakanlar Kurulu koronavirüse karşı olağanüstü gündemle toplandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:07:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: El Salvador Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]