El Salvador Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti - Son Dakika

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeye bulaşmaması için acil durum ilan edildi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, virüsün ülkede görünme ihtimaline karşı ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Bukele, "Ülkemize kaçak yollardan birinin girmesi durumunda derhal tutuklanacak. 200 kişiden fazla toplanmalara izin verilmeyecek. Sivil savunma ekipleri ülke genelinde kırmızı alarmda olacak. Şu anda bu tedbir abartılı gibi görünebilir fakat daha sonrası için iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.