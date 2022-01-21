El Salvador lideri Nayib Bukele'den bir espri daha: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben - Son Dakika

Önceki gün Türkiye'ye gelen ve dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medyadan Türkçe mesajlarıyla takipçilerini güldürmeye devam ediyor.

ZONGULDAK ESPRİSİ GÜNDEM OLDU

Bukele, Türkiye'ye geldiği gece, geçen yıl sosyal medyada çok konuşulan, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" ifadesini kendisine göre değiştirerek"Öncelikle, #Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" sözleriyle büyük sempati kazanmıştı.

BUKELE'DEN YENİ ESPRİ

Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Bukele, bu görüşmesi sonrası yine soluğu Twitter'da aldı. Kendisini "El Salvador'un CEO'su" olarak tanıtan Bukele, Erdoğan ile görüştüğü esnada askeri selamlarken çekilmiş bir videosunu yayınladı. Videoda, "Merhaba asker" diyen Bukele bu videonun altına ise, "Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben!" yazdı. Bukele'nin bu videoya yaptığı yorum büyük beğeni topladı.