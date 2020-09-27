El Salvadorlu sanatçılar Kovid-19 tedbirlerine farkındalık oluşturmak gösteri yaptı - SAN - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gönüllü sanatçıların durakta gösteri yapması

Gönüllü sanatçıların otobüs içinde gösteri yapması

Palyaço Jaladito'nun röportajı

San Salvadorlu Margarita Murcia'nın röportajı EL SALVADOR - El Salvadorlu bir grup gönüllü sanatçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla başkent San Salvador sokaklarında ve toplu taşıma araçlarında gösteri yaptı.