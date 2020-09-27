El Salvadorlu sanatçılar Kovid-19 tedbirlerine farkındalık oluşturmak gösteri yaptı - SAN - Son Dakika

El Salvadorlu sanatçılar Kovid-19 tedbirlerine farkındalık oluşturmak gösteri yaptı - SAN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gönüllü sanatçıların durakta gösteri yapması Gönüllü sanatçıların otobüs içinde gösteri yapması Palyaço Jaladito'nun röportajı San Salvadorlu Margarita Murcia'nın röportajı EL SALVADOR - El Salvadorlu bir grup gönüllü sanatçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gönüllü sanatçıların durakta gösteri yapması
Gönüllü sanatçıların otobüs içinde gösteri yapması
Palyaço Jaladito'nun röportajı
San Salvadorlu Margarita Murcia'nın röportajı EL SALVADOR - El Salvadorlu bir grup gönüllü sanatçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla başkent San Salvador sokaklarında ve toplu taşıma araçlarında gösteri yaptı.
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