El Salvodar'da geleneksel "Palancas de Ostuma" hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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El Salvodar'da geleneksel "Palancas de Ostuma" hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu

01.06.2022 11:11

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Meyve stantlarından detaylar Kostümlü vatandaşların dans gösterisi Hazırlanan sunakların omuzlarda taşınması Belediye Başkanı Edwin Cordova ile röportaj Alberto Aguillón ile röportaj El Salvador'un La Paz kentine bağlı Santamaría Ostuma kasabasında her yıl 31 Mayıs'ta...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Meyve stantlarından detaylar

Kostümlü vatandaşların dans gösterisi

Hazırlanan sunakların omuzlarda taşınması

Belediye Başkanı Edwin Cordova ile röportaj

Alberto Aguillón ile röportaj El Salvador'un La Paz kentine bağlı Santamaría Ostuma kasabasında her yıl 31 Mayıs'ta kutlanan "Palancas de Ostuma" hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Her sene hasat edilen ürünlere şükranlarına sunmak isteyen aralarında otantik maske giyenlerin de olduğu yöre halkı yetiştirdikleri ürünleri taktıkları uzun bir sırığı kasabanın sokaklarında dolaştırdı. Çok eskiye dayanan bu gelenek hala ülkede devam ettiriliyor.

El Salvodar'da geleneksel Palancas de Ostuma hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu
El Salvodar'da geleneksel Palancas de Ostuma hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu
El Salvodar'da geleneksel Palancas de Ostuma hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu
El Salvodar'da geleneksel Palancas de Ostuma hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu

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43 derece sıcakta mercimek hasadı 43 derece sıcakta mercimek hasadı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel El Salvodar'da geleneksel 'Palancas de Ostuma' hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: El Salvodar'da geleneksel "Palancas de Ostuma" hasat şenliği renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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