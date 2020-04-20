El sanatları eğitim merkezlerinde maske üretimi - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı'nca koronavirüsle mücadele kapsamında Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na bağlı el sanatları eğitim merkezlerinde maske üretimine başlandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, halkın sağlığının korunması için koronavirüs salgınıyla mücadelede çok yönlü çalışma yürütüldüğü belirtildi. Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışma ile el sanatları atölyelerinde kadınların koruyucu maske üretimine başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırsalda yaşayan çok sayıda kadına, gence, ihtiyaç sahibine eğitim vererek meslek sahibi olmalarını sağlayan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na bağlı El Sanatları Eğitim Merkezleri, şimdi de vatandaşımızın sağlığı için seferber oldu. Halk Eğitim Merkezleri, Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve Sağlık İl Müdürlükleri'yle işbirliği yapılarak yürütülen çalışmanın hazırlıkları tamamlandı ve Sağlık il müdürlüklerinin maskeye uygun kumaş temini sağladığı çalışmada usta öğreticiler halk sağlığı için binlerce maske dikimine başladı. Bilecik Silifke ve Sivas 'ta bulunan El Sanatları Eğitim Merkezlerinde günlük ortalama 2 bin 500 ile 3 bin arasında maske dikiliyor."

Açıklamada ayrıca kısa sürede üretim kapasitesinin artırılmasının amaçlandığı vurgulandı.