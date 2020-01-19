'El Sanatları Teknolojisi-Kırkyama Sergisi' açıldı - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "El Sanatları Teknolojisi-Kırkyama Sergisi" açılışı gerçekleştirildi.



Yoğun ilgi olan sergide birçok el işi ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Önceleri yoksul insanların giyim gereksinimlerini karşılamak üzere bez parçalarının bir araya getirilmesi ve farklı desenlerle dikilmesi yoluyla yapılan bir el sanatı olan Kırkyama hakkında bilgi veren Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlker Usta, "Kırkyama bir Türk geleneğidir. Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi ile yürüttüğümüz bu projede çok güzel ürünler ortaya çıktı. Yaklaşık 5 aydır devam etmekte olan kursumuzda, özellikle ev hanımlarının evde kullanmadıkları birçok malzemeyi bir araya getirerek kullanışlı hale getirdikleri ürünlerden oluşan bu sergiye herkesi davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Dönem sonu çıkan işlerden memnunuz"



Önceleri hobi olarak başlayan ve şu anda eğitmen olarak görev yapan Halime Aydoğdu, kursları 3 aylık periyotlar halinde yaptıklarını ve dönem sonunda sergi açtıklarını ifade etti. Aydoğdu,"36 yıldır kırkyama ile aktif olarak uğraşıyorum. Hobi olarak başladığım bu iş için birilerini yetiştirmek, birilerine öğretmek istedim. Şu anda Tepebaşı Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı olarak usta öğretici eğitmen olarak çalışıyorum. Dönem sonu çıkan işlerden memnunuz. 26 Ocak'a kadar sürecek olan, halka açık ve ücretsiz bu sergimize herkesi davet ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR