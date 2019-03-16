Son Dakika Haberleri: El Sanatlarının Gerçek Ustaları - Dünyanın En Yetenekli Hızlı Çalışanları

El Sanatlarının Gerçek Ustaları - Dünyanın En Yetenekli Hızlı Çalışanları

33 dakika önce

Dünyanın en yetenekli, en usta işçileriyle tanışmaya hazır mısınız? Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz görüntüler eminiz sizi çok şaşırtacak.

Dünyanın en yetenekli, en usta işçileriyle tanışmaya hazır mısınız? Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz görüntüler eminiz sizi çok şaşırtacak. İşte karşınızda el işçiliği ve hız konusunda bir üst seviyeye atlamış işçiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:01 Kaynak: Youtube

İşçi, Genel
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