El Sanatlarının Gerçek Ustaları - Dünyanın En Yetenekli Hızlı Çalışanları
33 dakika önce
Dünyanın en yetenekli, en usta işçileriyle tanışmaya hazır mısınız? Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz görüntüler eminiz sizi çok şaşırtacak.
Dünyanın en yetenekli, en usta işçileriyle tanışmaya hazır mısınız? Dünyanın dört bir yanından derlediğimiz görüntüler eminiz sizi çok şaşırtacak. İşte karşınızda el işçiliği ve hız konusunda bir üst seviyeye atlamış işçiler.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:01 Kaynak: Youtube
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