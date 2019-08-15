Son Dakika Haberleri: El Şebab, Somali'de bomba yüklü araçlarla askeri üsse saldırdı
Son Dakika Dünya Haber

El Şebab, Somali'de bomba yüklü araçlarla askeri üsse saldırdı

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 70 kilometre güneybatısındaki Aşağı Şabel bölgesinde bir askeri üsse yönelik bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu el Kaide bağlantılı el Şebab örgütü üstlendi

El Şebab, Somali'de bomba yüklü araçlarla askeri üsse saldırdı, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 70 kilometre güneybatısındaki Aşağı Şabel bölgesinde bir askeri üsse yönelik bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi.

Saldırının sorumluluğunu el Kaide bağlantılı el Şebab örgütü üstlendi.
Euronews.com'da Görüntüle
Mogadişu, Somali, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar araştırdı! Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor
İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti Sahaya giren Youtuber Ali Abdüsselam Yılmaz, bir gecede 57 bin abone kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:39:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: El Şebab, Somali'de bomba yüklü araçlarla askeri üsse saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]