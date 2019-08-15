El Şebab, Somali'de bomba yüklü araçlarla askeri üsse saldırdı
1 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 70 kilometre güneybatısındaki Aşağı Şabel bölgesinde bir askeri üsse yönelik bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi. Saldırının sorumluluğunu el Kaide bağlantılı el Şebab örgütü üstlendi
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'nun 70 kilometre güneybatısındaki Aşağı Şabel bölgesinde bir askeri üsse yönelik bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi.
Saldırının sorumluluğunu el Kaide bağlantılı el Şebab örgütü üstlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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