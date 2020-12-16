Son dakika haber! El Şebab terör örgütü üyesi bir kişi, ABD'de 11 Eylül tarzı saldırı planlamakla suçlandı - Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı, El Şebab terör örgütü üyesi Cholo Abdi Abdullah'ı ABD'de 11 Eylül tarzı terör saldırısı planlamakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kenya asıllı 30 yaşındaki Cholo Abdi Abdullah isimli El Şebab terör örgütü üyesini bir uçak kaçırarak 11 Eylül tarzı terör saldırısı düzenlemeyi planlamaktan suçlandığı aktarıldı. Temmuz 2019'da Filipinler'de yerel suçlamalarla tutuklanan Abdullah'ın dün ABD'ye nakledildiği belirtildi. Manhattan Savcılığı tarafından, Abdullah hakkında altı federal suçtan iddianame hazırladı. İddianameye, ABD'de 11 Eylül tarzı bir saldırı düzenlemek için uçak kaçırma komplosu da dahil edildi. İddianamede, Abdullah'ın pilotluk eğitimi alırken, ticari bir uçağın nasıl kaçırılacağı, kilitli bir kokpit kapısının nasıl kırılacağı, bir ABD kentindeki en yüksek bina ve ABD vizesinin nasıl alınacağı hakkında bilgileri araştırdığı öne sürüldü.

Savcılık hazırladığı iddianamede, Abdullah'ın bir uçuş okulunda eğitim aldığını ve ABD'ye girerek bir uçağı kaçırma yöntemlerini araştırdığını iddia etti. Sabah saatlerinde elektronik bağlantı yoluyla yapılan duruşmada Abdullah, ABD'li bir sulh hakimine yaptığı açıklamada, tüm suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu iddia etti. Abdullah'ın avukatı ve hakim, Abdullah'ın Ocak ayındaki duruşmaya kadar tutuklu kalması konusunda anlaştı.

Manhattan Savcısı Audrey Strauss yaptığı açıklamada, "Bu girişim bize 11 Eylül 2001'deki korkunç saldırıların tüyler ürpertici bir çağrışımını yaptı. El Şebab gibi terörist grupların Amerikan vatandaşlarını öldürmeye ve ABD'ye saldırmaya kararlı olduğunu açık bir şekilde hatırlattı" dedi.

Abdullah, en az 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalırken, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

(Serkan Bayar/İHA)