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El ve ayak botoksu - Son Dakika

El ve ayak botoksu

27.06.2021 07:31
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Havaların iyice ısınmasıyla dolaptan terlik ve sandaletler çıkmaya başladı.

Havaların iyice ısınmasıyla dolaptan terlik ve sandaletler çıkmaya başladı. Ancak ayaklarınız terliyorsa bu ayakkabılar işkenceye dönüşebilir. Terlemeyle birlikte ayaklar ayakkabının içinde kayıverir, parmak aralarında mantar enfeksiyonuyla kaşıntı ile soyulmalar görülebilir ve ayak kokusu başlar. Yine aynı şekilde ellerinde terleme sorunu yaşayanlar el sıkışmaktan kaçınır. Ter bezlerinizin çoğu koltuk altları, avuç içi ve ayaklarda bulunur. Ter bezleri, ter üretimini tetikleyen sinir uçlarına bağlıdır. Beyninizden bu sinir uçlarına kimyasal bir mesaj gönderildiğinde vücudunuz terlemeye başlar. Ter bezlerini harekete geçirir. Tetikleyiciler sadece sıcak bir ortamla ilgili olmak zorunda değil, aynı zamanda stres, hormon, endişe de aşırı ve ani terlemeye sebep olabilir.

EL BOTOKSU

Aşırı, kontrol edilemeyen el veya avuç içi terlemesi palmar hiperhidroz olarak adlandırılır. Terli avuç içi, kaygan el sıkışmalar yaşatır, sosyal yaşamı ve kariyeri olumsuz yönde etkileyebilir.

El terlemesi, tüm dermatolojik hastalıklar arasında insan yaşamını en olumsuz etkileyen durumlardandır. El terlemesi tedavisi için el botoksu en güncel, pratik ve etkili tedavilerin başında gelmektedir. Aşırı el terlemesinin tedavisi amacıyla kullanılan botoks, ortalama 6 ay kadar azalma ve rahatlama sağlar. Kolay tekrarlanabilir, etkili ve ameliyatsız bir yöntem oluşuyla el botoksu, avantajlarıdır. El botoksu, eldeki ter bezlerine gelen uyarımların blokajı sayesinde terlemeyi azaltır.

Nasıl etki eder?

El terlemesi botoks için kullanılan botoks preparatı, yüz botoksu veya koltuk altı botoksu için kullanılanla aynıdır. El terleme botoksu, enjekte edildiği yerde asetilkolin denilen ve terlemeyi başlatan sinir uyarıcısının salınımını engeller. Bu sayede ekrin bezlerinin ter üretmesi engellenmiş olur. Bu etki sadece ter bezlerine olup elde hissizlik oluşturmaz.

Nasıl yapılır?

Deneyimli bir uzman doktor tarafından yapılması gerekir. El botoksu tedavisi için öncesinde lokal anestezik kremle el uyuşturulur. Genellikle soğuk sprey ve kompreslerle bölgenin anestezisi sağlanır. El terlemesinin yoğun olduğu bölgeler işaretlenip uygun derinliğe, uygun miktardaki ilaç çok ufak iğne uçlarıyla ter bezlerine enjekte edilir. Bu tedavi yaklaşık 15 dakika sürer. El terlemesi botoksu etkisi yaklaşık 1 hafta sonra başlar. Etki, 10-14 gün içerisinde tam olarak belirginleşir. El botoksunun etkisi yaklaşık 6 ay sürer.

AYAK BOTOKSU

Ayak terlemesi sadece sosyal olarak değil tıbbi olarak da sorunlara yol açabilir. Terleyen ayaklarda nem ve rutubetin etkisiyle mantar ve bakteri enfeksiyonlarını sıklıkla görürüz. Ayak kokusunun oluşum sebebi ayağa yerleşen bakterilerdir. Yine matarlar ayak parmak aralarından başlayıp tırnaklara da ulaşınca kalınlaşmış, dökülen ve renk değiştiren tırnak sorunlarına yol açar. Bu bölgelerin tedavisi de el terleme botoksu uygulamalarında olduğu gibidir. Uygulanan doz, uygulama şekli ve etkinlik süresi aynıdır. Ayak bölgesindeki aşırı terlemenin önlenmesi kişinin toplum içindeki çekincelerini ortadan kaldırır ve kendini daha rahat hissetmesine katkı sağlar.

Botoks ile ayak terleme tedavisinin etkisi geçtikten sonra tekrar yapılan işlemlerde kullanım süresi uzayabilir.

El ve ayak botoksu

Kimyasal, Mantar, Botoks, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin El ve ayak botoksu - Son Dakika Magazin


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