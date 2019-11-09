Son Dakika Haberleri: El ve ayakları bağlı ceset bulunmuştu, şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa El ve ayakları bağlı ceset bulunmuştu, şüpheli yakalandı

El ve ayakları bağlı ceset bulunmuştu, şüpheli yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde el ve ayakları bağlı halde cesedi bulunan şahsın ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı.

El ve ayakları bağlı ceset bulunmuştu, şüpheli yakalandı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde el ve ayakları bağlı halde cesedi bulunan şahsın ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı.


Ege Üniversitesi Kampüsü içerisindeki cami inşaatında cansız bedeni bulunan Ferit Aytekin'in (45) katil zanlısı olarak bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis olayla ilgili MOBESE kameralarını inceleme altına aldı. - İZMİR

Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:21 Kaynak: İHA
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