El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı - Son Dakika

Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi.

ÇUVALA KOYUP DENİZE ATILMIŞ

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin çuvala konulup, denize atıldığını belirledi.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Üzerinde atlet ve pijama olan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri de bu sırada son dönemde kaybolan kişileri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalara rağmen ölen kişinin kimliğini belirlenemedi. Polisin çalışmaları devam ediyor.