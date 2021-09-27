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El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı - Son Dakika

El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı

27.09.2021 14:07
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde, 8 gün önce el ve ayak bilekleri plastik kelepçeyle bağlı olarak vücudunda darp izleriyle bulunan cansız bedenin kime ait olduğuna yönelik araştırma devam ediyor. Üzerinde atlet ve pijama olan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğünü tahmin ediliyor.

Darıca'nın Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde, 19 Eylül sabahı köpeğini gezdiren kişi, sahile vuran cesedi görünce polise haber verdi.

ÇUVALA KOYUP DENİZE ATILMIŞ

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ayaklarında halat, ayak ve el bileklerinde plastik kelepçe bulunan, çürümeye bağlı olarak vücudunda tam belirli olmamakla birlikte işkence izleri bulunan kişinin çuvala konulup, denize atıldığını belirledi.

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Üzerinde atlet ve pijama olan erkeğin yaklaşık 10 gün önce öldüğünün tahmin edildiği belirtildi. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri de bu sırada son dönemde kaybolan kişileri incelemeye aldı. Yapılan araştırmalara rağmen ölen kişinin kimliğini belirlenemedi. Polisin çalışmaları devam ediyor.

El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı

Eylül, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı - Son Dakika
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