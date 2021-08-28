Üye Girişi
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı - Son Dakika

El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı

28.08.2021 15:03
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı, System.String[]

Bursa'da bir iş adamının el ve ayaklarını bantlayarak 12 bin dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler kısa süre içinde gözaltına alındı.

Bursa'da bir iş adamının el ve ayaklarını bantlayarak 12 bin dolar ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler kısa süre içinde gözaltına alındı. Olay anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş adamının yardımına koşan çevre esnafı o anları anlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde bulunan hazır yemek firmasında meydana geldi. İddiaya göre, işçilerin paydos etmesi üzerine ofiste tek başına kalan 40 yaşındaki Muhammet V, 4 kişi tarafından darp edildikten sonra, elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hale getirildi. Dört şüpheli ofisteki kasanın içinde bulunan 12 bin dolar ve cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Elleri ve ayakları bağlı iş yeri sahibi, kendisini dışarı atarak çevredeki esnaftan yardım istedi.

"Aşağıya indiğinde ağzı burnu dağılmış haldeydi"

Olay sonrası elleri, ağzı ve ayakları bağlı olan Muhammet V.'nin kendi imkanlarıyla kapıya çıktığını söyleyen ve koşarak yardım ettiklerini aktaran oto tamircisi Abdullah Sarıkoca, "Arkadaşımla sohbet ettiğim sırada yan dükkanın sahibi elleri, ayakları ve ağzı bantlı şekilde aşağı inmiş. Yan dükkanda bulunan arkadaşımı çağırdım. Birlikte ellerini çözüp ağzındaki bandı söktük. Bize soyulduğunu söyledi. "120 bin liraya yakın bir miktar paramı alıp kaçtılar" dedi. Biz de peşlerinden koşturduk ancak yakalayamadık. Sokağa döndüğümüzde polise haber verdik. Gelen ekiplere güvenlik kamerası kayıtlarını verdik. Olayı ilk gören benim. Aşağıya indiğinde çok kötü bir haldeydi. Ağzı, burnu dağılmış bir haldeydi. Ellerini ayaklarını bağlayıp ölsün diye yukarıda bırakmışlar" diye anlattı.

Darp edilerek parası ve cep telefonu çalınan Muhammet V.'ye yardım eden ve sakinleşmesini sağlayan esnaf Emrullah Öncel ise; "Sokakta bir gürültü oldu. Arkadaşımın bağırması üzerine dışarıya çıktım. Yan tarafımızdaki esnaf arkadaşımızın ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu gördüm. Ağzındaki ve ellerindeki bantları çözdük. Yardımcı olmak amacıyla su verdik. Ağzını açtığımızda 4 kişinin geldiğini, 12 bin dolar parasının çalındığını ve arka sokağa doğru kaçtıklarını söyledi. Bizde arkadaşlarla peşlerinden koştuk ama yakalayamadık. Sokağa döndüğümüzde polisler gelmişti ve çalışmalara başlamıştı" ifadelerini kullandı.

Gasp olayını azmettirenin çalışanın olduğu ortaya çıktı

Olayın ardından harekete geçen ekipler çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin eşgalini belirleyen ekipler aracında iş verene ait olduğunu belirledi. Çevrede araştırma başlatan ekipler olayın azmettiricisi olduğunu belirlediği çalışanı iş verenin aracının içerisinde olay yerine tekrar kontrol amaçlı gelip ortamı incelerken yakaladı. Gasp olayını gerçekleştirenlerden 3 kişiyi ise ifade doğrultusunda saklandıkları yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce 1 ay boyunca en çok paranın ne zaman geldiğini ve nerede gizlendiğini gözlemlediği ve sonrasında beraberindeki 4 kişiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştiren zanlılardan birisinin ise firarda olduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önüne hafif ticari araçla gelen ve tıbbi yüz maskesi takan şahıslar, içeri girip kısa süre sonra tekrar dışarı çıkıyor. Diğer bir açıda ise, iş adamı elleri ve ayakları bağlı vaziyette kendisini dışarı atarak yardım istiyor. Çevre esnaf ise yardıma koşarak ellerindeki ve ayaklarındaki bantları çözüyor. - BURSA

El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı
El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı

Münir Karaloğlu, dolar, Bursa, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış 17:02 Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil 16:57 Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor 16:38 Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi 16:09 15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi Kamyonun arkadan çarptığı otomobilde ölenlerle ilgili yürek burkan detay: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar 15:41 Kamyonun arkadan çarptığı otomobilde ölenlerle ilgili yürek burkan detay: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı 15:38 Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı
Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi 15:26 Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı 14:34 Koronavirüs nedeniyle nikah yapan çift, 4 aylık oğulları ile beraber düğün yaptı

Son Dakika Haberleri
17:06 İki kuzen piknik yapmak için çıktıkları yolda uçuruma yuvarlandılar
17:02 Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış
16:58 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı
16:56 Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil
16:44 Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti
16:38 Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
16:35 Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti
16:08 15 Temmuz Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı, yolcular köprü üzerinde bekledi
16:02 Uçakta doğum mucizesi! Sancısı tutan kadına kabin ekibi yardım etti
15:46 Erol Bulut'un yaptığı transferler, Fenerbahçe'nin iskeletini oluşturan isimler oldu
İki kuzen piknik yapmak için çıktıkları yolda uçuruma yuvarlandılar İki kuzen piknik yapmak için çıktıkları yolda uçuruma yuvarlandılar         
17:06
45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı         
16:59
Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti         
16:45
Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti Marsilya, Cyle Larin için Beşiktaş'a 6 milyon euro teklif etti         
16:36
Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu         
15:49
Değerli olduğunu düşündüğü cisim elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var Değerli olduğunu düşündüğü cisim elinde patladı: 1 kişi öldü, 3 yaralı var         
15:40
İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı         
15:35
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu Boş arazide bavuluyla çıplak erkek bedeni bulundu         
14:30
Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu Balıkçılar, kayalıkların arasında erkek cesedi buldu         
14:16
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek Süper Senyör Dünya Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi 67 yaşındaki Tülay Mungan temsil edecek         
12:46
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları en çok artan illeri sıraladı         
11:22
Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı Sebze halinde kasalarca kabağın çöp kamyonuna atılması tepki topladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 17:18:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: El ve ayakları bantlanıp soyulan esnafın komşuları o anları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement