Son Dakika Haberleri: El ve Ayaklarını Koli Bandıyla Bağlayıp, Bileziklerini Çaldılar

El ve Ayaklarını Koli Bandıyla Bağlayıp, Bileziklerini Çaldılar

10 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta kimliği belirsiz kişiler evine girdiği Suat D.'nin (58) ellerini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp, darp ettikten sonra kolundaki altın bilezikleri alarak kaçtı.

El ve Ayaklarını Koli Bandıyla Bağlayıp, Bileziklerini Çaldılar, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta kimliği belirsiz kişiler evine girdiği Suat D.'nin (58) ellerini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp, darp ettikten sonra kolundaki altın bilezikleri alarak kaçtı. 

Olay, sabah saatlerinde Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi namaza giden Suat D.'nin evinin kapısı çaldı. Suat D. kapıyı açtığı anda bir anda eve giren kimliği belirsiz kişiler kadını darp ederek ellerini, ağzını ve ayaklarını koli bandıyla bağladı. Suat D.'nin kolundaki 4 altın bileziği gasp eden şüpheliler evden kaçarak uzaklaştı.

Kendi imkanlarıyla koli bantlarından kurtulan Suat D., çığlık atarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Suat D. ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Suat D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Evde detaylı inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:53 Kaynak: DHA

Polis, Aksu, Sabah, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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