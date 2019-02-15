El Yapımı Beşiklere İlgi Devam Ediyor

El yapımı beşikler, makine ile yapılan beşiklerden daha uzun ömürlü olduğundan dolayı pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.

El yapımı beşikler, makine ile yapılan beşiklerden daha uzun ömürlü olduğundan dolayı pek çok kişi tarafından tercih ediliyor.



El yapımı beşikler teknolojinin gelişmesine rağmen makine ile yapılan beşiklerden daha uzun ömürlü olduğu için sıklıkla tercih ediliyor. Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi Balıklıgöl çarşısında bulunan küçük bir işletmede marangozluk mesleğini sürdüren 6O yaşındaki Mustafa Server, marangozluk mesleğine küçük yaşlarda başladığı söyledi. Tahtadan el yapımı beşiklere desenler işleyen Server, makineleşmeye rağmen el oyması beşiklerin daha uzun ömürlü ve dayanıklı olduğundan dolayı sıklıkla tercih edildiğini söyledi.



"Ceviz beşikler ömürlüktür"



Mustafa Server, "Ben 1965 yılından beridir marangozluk mesleğinde çalışıyorum. Amcamın yanında marangozluk işini öğrendim. Ben ceviz beşikler yapıyorum. Ceviz beşikler ömürlüktür. Bu beşikler 50 -60 yıl kullanılır, çok dayanıklıdır. Makine ile yapılan beşikler ise dayanıklı değildir. Makine ile yapılan beşikler hem ucuzdur hem de sezonluktur. Ben müşterinin özel isteğine göre beşikler yapıyorum. İkiz beşik olsun, yüksek beşik olsun özel tasarımlarla beşiklere işlemeler yapıyorum. Ben uzun süredir marangozluk işini yaptığım için ve artık yaşlandığımdan dolayı hastalandım. Marangozluk işini yapamıyorum artık. Ben geçimimi sağlamak mecburen çalışıyorum. Teknolojinin gelişme ve makineleşmenin ön planda olmasına rağmen insanlar el yapımı beşikleri daha çok tercih ediyorlar. El yapımı beşikler arızalandığında tamiri olmaz, ama el yapımı beşiklerin tamiri yapılır. Makineleşme ve teknolojinin gelişmesi marangozluk mesleğinin önemini kaybetmiş olabilir fakat eski insanlar el yapımı beşikler tercih ediyorlar. Marangozluk mesleğinin zorlukları var, tahtalara biçim verme sırasında bir an dikkatsizlik olunca kendimize zarar verebiliyoruz. Ellerimizi yaralayabiliyoruz, hırpalayabiliyoruz. Marangozluk mesleğimde artık hastalandığındam dolayı bırakacağım" diye konuştu. - ŞANLIURFA

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