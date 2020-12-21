El yapımı doğal ürünler Keçikoop'ta - Son Dakika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye tarafından üretimi yapılan erişte, turşu, mantı, tarhana ve domates sosunun online satış platformu Keçikoop'ta satışa başladığını duyurdu. Altınok, "Belediyemiz tarafından üretilen el yapımı doğal ürünlerimizi vatandaşımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi için kar amacı gütmeden Keçikoop'ta satıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla hizmete başlayan Keçikoop vatandaşın evlerinde ürettikleri ürünleri ev ekonomilerine katkı sunması ve istihdamı artırması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda e-ticaret platformu Keçikoop'ta vatandaştan gelen el emeği ürünlerin yanı sıra belediye tarafından üretilen erişte, turşu, mantı, tarhana ve domates sosunun da satışı başladı.

"Ücretsiz hizmet veriyoruz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçikoop'un ücretsiz hizmet verdiğini aktararak şunları söyledi:

"Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğrencilerimiz tarafından üretilen el emeği ürünlerin ve belediyemiz tarafından üretilen temizlik ve gıda malzemelerinin satışının yapılacağı e-ticaret platformumuz Keçikoop hizmete başladı. Vatandaşlarımız da yine bu platform üzerinden hiçbir ücret ödemeden evlerinde ürettikleri ürünleri satabilecekler. Belediyemizin ürettiği yüzde yüz doğal gıda ve temizlik ürünlerinin satışından herhangi bir kar amacı gütmüyoruz. Çok yakında motor kurye ile ürünlerimizi vatandaşımızın ayağına kadar ayağınıza kadar getirilecek. Online satış platformumuzu www.kecikoop.com adresinden ziyaret edebilirsiniz." - ANKARA