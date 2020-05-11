El yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınak ve mağaralarda el yapımı patlayıcı düzenekleri ile mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü kırsal alanında ve Yüksekova ilçesi Deşyan Deresi mevkisinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Operasyonlar neticesinde terör örgütü tarafından daha önceden kullanıldığı ve 2020 yılı ilkbahar-yaz döneminde kullanılacağı değerlendirilen sığınak ve mağaralar içerisinde yapılan aramalarda 2 antitank roketatar mühimmatı, piknik tüpü, çok sayıda pil bloğu, 40 metre kablo, 7 uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, baofeng marka telsiz, 5 el yapımı patlayıcı düzeneğine bağlı 4'lü pil bloğu, 2 el yapımı patlayıcı düzeneğine bağlı 8'li pil bloğu, el yapımı patlayıcı düzeneğine bağlı 800 metre bakır kablo ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup bölgede operasyonlar devam etmektedir."