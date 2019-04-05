Son Dakika Haberleri: El Yapımı Patlayıcıyla Kazı Yaparken Yakalandılar

El Yapımı Patlayıcıyla Kazı Yaparken Yakalandılar

2 saat önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde el yapımı patlayıcı kullanarak kaçak kazı yapan şüpheliler, kaçak olarak elde ettiği onlarca tarihi eser ve patlayıcı maddelerle yakalandı.

El Yapımı Patlayıcıyla Kazı Yaparken Yakalandılar, System.String[]
Denizli'nin Honaz ilçesinde el yapımı patlayıcı kullanarak kaçak kazı yapan şüpheliler, kaçak olarak elde ettiği onlarca tarihi eser ve patlayıcı maddelerle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Honaz ilçesi Ovacık Mahallesinde el yapımı patlayıcı kullanarak kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelileri takibe alan ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit edip evlerine operasyon düzenleyerek belirlenen adreslerde arama yaptı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada; 69 Grek ile Roma ve Bizans dönemine ait sikke, 13 Pers dönemine ait tarihi obje, İslami döneme ait mühür, Bizans dönemine ait yüzük, Osmanlı dönemine ait kitap, el yazması Kuran-ı Kerim, 6 kazı malzemesi, jeneratör, dinamit lokumu, 29 dinamit lokum kalıbı, 21 kilogram alüminyum nitrat, 870 gram el yapımı patlayıcı madde ve 9 tabanca fişeği ele geçirdi.

Patlayıcı malzemeler bomba imha uzmanlarınca imha edilirken. tarihi eserler ise Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Ele geçirilen kaçak kazı malzemelerine el konularak, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:24 Kaynak: İHA

Honaz, Denizli, 3. Sayfa
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