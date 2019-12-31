El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın - Son Dakika
Son Dakika Güncel El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın - Son Dakika

El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın

6 saat önce

El yaralanmalarında sakın buz kullanmayınİSTANBUL, (DHA)- İş ve trafik kazaları nedeniyle Türkiye'de el yaralanmaları ve uzuv kayıplarının sıkça görüldüğünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr.

El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın

İSTANBUL, (DHA)- İş ve trafik kazaları nedeniyle Türkiye'de el yaralanmaları ve uzuv kayıplarının sıkça görüldüğünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, 'Kopan ya da yaralanan organı tedavi için uygun bir merkeze götürürken kesinlikle buzla direkt temas ettirmeyin. Buz dokuya zarar verir yanmaya neden olur' dedi.

Uzuv yaralanmalarında ilk olarak kanamayı durdurmanın önemli olduğunu belirten Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, turnike yöntemini önermediklerini söyledi. Kanamayı durdurmak için en iyi yöntemin yaranın üzerine bastırmak olduğunu altını çizen Op. Dr. Yiğit Erdağ, 'Kanamayı durdurduktan sonra hasta kendisi hareket edebiliyorsa bir sağlık merkezine başvurup bu el yaralanmasının tedavisine dair bilgi almalı' tavsiyesinde bulundu.

'HAYATI RİSK SÖZ KONUSU OLABİLİR'

Organ kopmalarında doğru merkezi bulmanın hayati önem taşıdığının altını çizen Op. Dr. Yiğit Erdağ, 'Kötü bir iş kazası sonrası organ çok fazla yaralandığı zaman bunun yerine dikilip dikilemeyeceğinin kararını vermeden hasta çok fazla merkez geziyor. Bu da bazen hastalarda kayba neden oluyor. Burada hastanın hayatı riski söz konusu oluyor. O uzvun dikilip dikilemeyeceğine merkezin doğru bir şekilde karar vermesi gerekir. Hasta çok fazla yer gezmeden nihai tedavisine ulaşacaktır' diye konuştu.

HASTANEYE GİDERKEN BUNLARA DİKKAT

Kopan uzvu kaybetmemek adına doğru bir şekilde hastaneye götürmenin önemli olduğunu belirten Op. Dr. Erdağ, 'Tedavi için uygun bir merkeze giderken uzvu kesinlikle buzla direkt temas ettirmeyin. Buz dokuya zarar verir yanmaya neden olur. Bu durum kopan uzvu tekrar yerine dikememenize neden olur. Yaralanan bölgeyi temiz bir bezle kapattıktan sonra soğuk uygulamasını yapmak gerekir. Direkt temas yapılması doku kaybına yol açar. Bir organın tekrar yerine dikilmesinden ziyade işlevsel olarak çalışabilir halde olması önemlidir. Organı diktiğinizde hastanın genel sağlığına zarar verip vermeyeceğine dikkat edilmelidir.'

El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın

Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'un en çok aranan şarkıcıları
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler yılın son günü denize girdi Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Son Dakika Haberleri
21:47 Ortaköy'de yılbaşı kutlamaları - Son Dakika
21:44 Irak'taki Hizbullah Tugayları: "ABD Büyükelçilik personelini güvenli şekilde çıkarabiliriz" - Son Dakika
21:43 GALATA KULESİ'NDE NOEL BABA KOSTÜMÜ GİYEN KİŞİ VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ - Son Dakika
21:42 Beşiktaş'ta yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
21:41 ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:48:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]