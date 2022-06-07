El yazması tarihi eser kitaplar güvenlik güçlerinin gözünden kaçmadı - Son Dakika
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El yazması tarihi eser kitaplar güvenlik güçlerinin gözünden kaçmadı

07.06.2022 00:57
El yazması tarihi eser kitaplar güvenlik güçlerinin gözünden kaçmadı

Sivas'ta emniyet ve jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametinde düzenledikleri operasyonda, 3 adet el yazması kitap ele geçirdi.

Sivas'ta emniyet ve jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametinde düzenledikleri operasyonda, 3 adet el yazması kitap ele geçirdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden bir şahsın tarihi eser satışı yaptığını tespit etti.

Sivas'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısın ikamet ettiği evde arama gerçekleştirildi. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet el yazması kitap ele geçirildi. Olayla alakalı olarak şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa El yazması tarihi eser kitaplar güvenlik güçlerinin gözünden kaçmadı - Son Dakika

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