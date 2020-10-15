El Yıkama Günü'nde Cerrahpaşa'dan mesaj var - Son Dakika

El Yıkama Günü'nde Cerrahpaşa'dan mesaj var

15.10.2020 16:58

- El Yıkama Günü'nde Cerrahpaşa'dan mesaj var Doç.Dr. İlker İnanç Balkan : "El yıkamak hayat kurtarır" Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sağlık çalışanları 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü vesilesiyle yayınladığı video korona virüs pandemisine dikkat çekti.

- El Yıkama Günü'nde Cerrahpaşa'dan mesaj var

Doç.Dr. İlker İnanç Balkan : "El yıkamak hayat kurtarır"

İSTANBUL - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sağlık çalışanları 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü vesilesiyle yayınladığı video korona virüs pandemisine dikkat çekti. Videoda korona virüsten korunmak için el yıkamanın önemi vurgulandı.

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sağlık çalışanları bir video mesaj yayınladı. Ellerinde bulunan dövizlerle kamera önüne geçen Kovid Pandemi Kliniği çalışanları bir farkındalık kampanyası başlattı. Pandeminin sona erebilmesi için el hijyeninin önemine vurgu yapılan video mesajda, vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet edildi.

"El yıkamak hayat kurtarır"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç.Dr. İlker İnanç Balkan yayınlanan video mesajda, "El yıkamak hayat kurtarır. Pandeminin sona ermesi için hepimizin dikkatle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyması gerekiyor. 15 Ekim tüm dünyada El Yıkama Günü olarak anılan ve hepimizin dikkatlerini el yıkamanın enfeksiyonları önlemedeki rolüne çeviren, buna dikkat çeken bir gün. Biz de bu günü Kovid Pandemi Kliniği çalışanlarıyla bir farkındalık kampanyasına dönüştürmek istedik. El yıkamak enfeksiyonları önlemenin hala en etkili, en ekonomik ve en sürdürülebilir yoludur. O yüzden hep birlikte tüm dikkatimizi pandeminin sona erebilmesi için maske, mesafe, el hijyeni ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

El Yıkama Günü'nde Cerrahpaşa'dan mesaj var
El Yıkama Günü'nde Cerrahpaşa'dan mesaj var
El Yıkama Günü'nde Cerrahpaşa'dan mesaj var
El Yıkama Günü'nde Cerrahpaşa'dan mesaj var

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa, 15 Ekim, Video, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel El Yıkama Günü'nde Cerrahpaşa'dan mesaj var - Son Dakika

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