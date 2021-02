Ela Yörüklü bilinmeyenlerini anlattı: Annem iyi ki vesile olmuş

? Ekranların fenomen dizisi "Arka Sokaklar"la yolunuz nasıl kesişti?

Bir gün ikiz kardeşim Ali ile gece sinemasına gitmiştik. Çıkışta telefonuma bir baktım menajerim Emrah'tan bir sürü cevapsız arama var. Saat gece 12'yi geçmişti hemen geri aradım. Bana "Ela yarın sabah erkenden Erler Film'e görüşmeye gidiyorsun" dedi.

O zamanlar Bursa'da ailemle yaşıyordum. Sabah apar topar İstanbul'a geldim. Tanıştık, görüştük ve anlaştık. Her şey çok hızlı oldu. Sanıyorum 1 hafta sonra sete çıktım.

İlk 3 bölüm boyunca çekimlerden kalan zamanımı ev bakmaya harcadım. "Arka Sokaklar"a başladıktan 3 hafta sonra ancak eve çıktım. Tatlı bir telaşla başlayan, oldukça heyecanlı ve aksiyonlu gelişen bir giriş oldu benim için.

? "Arka Sokaklar"ın çekimleri nasıl gidiyor? Sette sizi en çok ne zorluyor?

"Arka Sokaklar", 15 yıldır ilmek ilmek işlenmiş ve çok büyük emeklerle bugüne taşınmış bir iş. Oyuncular ve ekibin tamamı çok özel insanlardan oluşuyor. Sette aile gibiyiz. Bu enerji işe de yansıyor. Aksiyonumuz hep yüksek olduğu için çekimler de oldukça heyecanlı geçiyor. "Arka Sokaklar"ın dinamiğine çok alıştım, bu yüzden zorlandığım pek bir şey yok.

? Aynı zamanda tescilli bir güzelsin... Best Model of Turkey yarışmasına neden katıldın? Bu yarışma sizin için oyunculuğa giden yolda bir basamak mıydı sadece?

Yarışmaya oyuncu ya da ünlü olmak için katılmadım. Açıkçası annem istediği için katıldım. Hatta başvurumu da annem yaptı, bana da ondan sonra söyledi. Başta biraz çekişme yaşadık, aklımda olan ya da hayalini kurduğum bir şey değildi. Ancak günün sonunda "peki madem, hoş bir anı olarak kalır" diyerek girdim.

İLK FIRSATTA ŞAN DERSİ ALACAĞIM

? Yarışma süreci nasıl geçti?

Süreç çok renkli ilerledi. İkincilik tacımı taktıktan sonra menajerim Emrah Yıldız ile tanıştım. Bana oyunculukla ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Ben de oyunculuk yapmak istediğimi söyledim. O günden beri birlikte çalışıyoruz.

Bu arada annem, yarışmaya onun ısrarıyla katıldığımı söylediğimde biraz bozuluyor. O yüzden eklemek istiyorum; buna iyi ki vesile olmuş! Çünkü bambaşka bir yolculuğa geçiş yapmamı sağladı.

Hayatıma çok doğru bir anda kattığı bu renk, benim gökkuşağımın ilk çizgisi oldu. O yüzden bu sürecin her anına dahil ve destek olan annem, babam ve menajerime teşekkürü borç biliyorum.

? Küçükken bale ve müzikle de ilgilenmişsiniz...

Ailem beni sanatın her koluna yönlendirdi. Annem müzikle ilgilenir, babam resimle. Ben de küçükken çok resim yapardım. Boş zamanlarımda şiir ve şarkı yazar, nota çıkarırdım. Şiirlerim ve resimlerim okulun duvarlarına asılır, yarışmalara giderdi.

Sonra piyano çalmaya başladım. Ardından 8 sene bale ve modern dans yaptım. Daha sonra spor kariyerime geçiş yaptım ve 5 sene profesyonel olarak voleybol oynadım. Tiyatroyla da okulda tanıştım ve çok sevdim.

Üniversiteyi kazandıktan sonra oyunculuğa da profesyonel bir geçiş yaptım. İlerleyen zamanlarda tiyatroya yoğunlaşıp sahnede de olmayı çok isterim.

? Dans ve müziği yeniden hayatınıza dahil etmek istiyor musunuz?

Evet, baleyi hayatıma tekrar dahil etmek istiyorum. Küçükken piyano çalardım ama çok uzun zamandır çalmıyorum, müzikteki yeteneklerimi de çeşitlendirmek var aklımda.

İlk fırsatta şan dersi almaya başlayacağım. Aslında oyunculuk mesleğime katkı sunacak her aktiviteyi bir bir hayatıma dahil etmeyi hedefliyorum.

SOSYAL MEDYA DOZUNDA VE DOĞRU KULLANILMALI

? Oyunculuk yolunda korkularınız var mı?

Düşüncelerin gücüne çok inanıyorum. Düşündüğümüz şeyleri hayatımıza çekiyoruz. Bu yüzden olumsuz hiçbir duygu ve düşünceyi zihnimde oluşturmuyorum. Öte yandan, henüz yaşanmamış şeyler için kaygılanan biri hiç olmadım. Kendimi akışa bırakırım. İhtiyacım olanın bana geleceğine inanırım. Karşılaşacağım zorluklar, vereceğim mücadeleler, düşmeler ve kalkmalar hepsi benim için gelecektir; beni daha iyi bir yere getirmek için.

? Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medyayla aram iyi diyebilirim. Aktif kullanmaya çalışıyorum. Bence ünlü olmak biraz bunu gerektiriyor. Çünkü bugün sosyal medyanın önemi, özellikle bizim işimiz için yadsınamaz bir noktada. Yaptığımız projelerin sunumları, reklamları, etkileşimleri büyük ölçüde buradan yürütülüyor.

Aynı şekilde biz de işlerimizle ilgili geri dönüşleri en çok sosyal medyadan alıyoruz. Çok fazla çeşitlilik var. Doğru kullanıldığı takdirde katkı koyduğunu düşünüyorum.

Ama doğruyu söylemek gerekirse mesleğim gerektirmeseydi belki hiç kullanmazdım. Çünkü zaman ve enerjimin bir kısmını sosyal medyaya ayırmak çok hoşuma gitmiyor.

Özellikle bazen dozunu kaçırabiliyor ve amacının dışında kullanabiliyoruz. Bu anlamda, doğru ve dozunda kullanılması gerektiğinin altını çiziyorum.

KENDİMİ BİLDİM BİLELİ HAYVANLARA AŞIĞIM

? Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde okuyorsunuz. Bu bölümü neden seçtiniz?

Kendimi bildim bileli hayvanlara aşığım. Çocukken ailem hayvanların yanından beni zor alırmış. Ailece bir yerlere gittiğimizde hep kaybolmanın eşiğinden dönermişim, sebebi de her gördüğüm hayvanın peşine takılıp gidiyor olmammış. Hayvanlarla ilgilenmek, onlar için bir şeyler yapmak bana hayat boyu mutluluk ve haz verecek bir şey. Bu yüzden Veteriner Fakültesi'ne girdim. Şimdi hem okulu hem de oyunculuğu aynı anda yürütüyorum.

? Okul bittikten sonra mesleğinizi yapacak mısınız?

Oyunculuk da veteriner hekimlik de benim için ayrı ayrı çok özel yerlerde. Şu an hayatımın merkezinde oyunculuk var yanı sıra okulumu okumaya devam ediyorum. Mezun olduktan sonra istediğim zaman hayvanların bakım ve tedavisiyle ilgilenebilirim. Sektörde pek çok oyuncu-hekim örneği var.

MERKEZİMDE SEVGİ VAR

? Hayatta olmazsa olmazlarınız neler?

Sevgi. Hayatımın merkezine sevgiyi koydum. Bana her zaman iyi geleceğini, beni her zaman iyileştireceğini biliyorum. Her işimde, her ilişkimde olmazsa olmazım. Sevginin olduğu yerde iyilik ve güzellik görüyorum.

? Sizi hayatta en çok ne üzer ve ne mutlu eder?

Sanırım beni hayatta en çok haksızlığa uğramak üzüyor. Mücadele ederken en zorlandığım durum bu. Yine de negatif duygu ve durumların enerjisini üstümde tutmaktan hoşlanmadığın için çıkışı en kısa yoldan bulmaya çabalarım her zaman. Negatiflikle başa çıkmanın yolunu bakış açımı değiştirerek buluyorum. Mutluluğun bir tercih olduğunu düşünüyorum. Hayatıma hep güzellikleri çekmeye çalışırım. Her zaman pozitif ve iyiyi benimserim. Dolayısıyla tercih ederim. Mutluluğu elde etmek bu bakış açısıyla çok daha kolay.

? Aşkı nasıl tarif edersiniz?

- Aşk için; bir insana, bir varlığa, bir düşünceye, bir ideale tutkuyla, coşkuyla bağlı olma diyebilirim... Aşkı, sadece bir kişiye karşı duyduğumuz güçlü sevgiyle sınırlandırmayalım. Aşk, hayatımızın her yerinde olmalı bence. İnandığımız her şeye aşkla bakmalı, aşkla yapmalıyız. Aşk yüce bir duygu, acısı da aynı ölçüde büyük olabiliyor. Aşkın acısının da tatlısının da; güzellikle, dolu dolu yaşanmasını dilerim.