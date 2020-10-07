Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları tamamlandı - Son Dakika

Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları tamamlandı

07.10.2020 16:18
Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları tamamlandı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaussia Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları sona erdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaussia Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Annalisa Polosa'nın yerine bölgedeki 26. dönem kazı çalışmalarının başkanlığını Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Asena Kızılarslanoğlu yürüttü.

Sezon boyunca Türk ekibin eşlik ettiği kazı çalışmaları, antik kentte temizlik ve çevre düzenlemesiyle tamamlandı. Kazı evi depolarında bulunan ve önceki yıllarda elde edilen seramik, kandil, cam gibi buluntuların çizim, tasnif, tanımlama ve fotoğraflama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Kızılarslanoğlu, gazetecilere, bu yıl tamamlanan kazıların ardından restorasyon ve konservasyon yapmaya başladıklarını söyledi.

Bizans ve Roma dönemlerine ait nekropol, antik tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin bulunduğu bölgede alan temizliği de yaptıklarını aktaran Kızılarslanoğlu, "Kazısı tamamlanma aşamasına gelen büyük hamam, bazilika yapısı ve kuzey nekropolün, 2021 kazı sezonunda arkeopark projesi kapsamında yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları tamamlandı

Erdemli, Mersin, Bizans, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nde sezon kazıları tamamlandı - Son Dakika Magazin

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